Лукашенко о своей хоккейной команде: Мы бы под орех разделали и канадцев, и советскую сборную

Источник материала: Tut.by

На днях президент Беларуси Александр Лукашенко дал большое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В нем он не мог пропустить тему спорта, в частности — хоккея.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— У вас любимый хоккеист есть?

— Знаете, когда я ближе всех их узнал, то они мне показались все обычными одинаковыми трудягами.

— По телевизору круче выглядели?

— Да. Мальцев, Харламов, Михайлов! И я вот сейчас смотрю на них, у меня же своя любительская президентская команда, там бывшие хоккеисты, а я там как «чайник». И вот я иногда смотрю советский хоккей и думаю, что если бы мы играли с канадцами и советской сборной, то они бы нашей любительской команде ни одно бы шайбы не забросили. Мы бы их под орех разделали! Настолько изменился хоккей.

— Когда вы с Путиным выходите на лед, вы поддаетесь ему?

— Никогда в жизни. И я с ним не выхожу — он всегда, как я говорю — «сволочи», он всегда выходит с Колей. Он говорит: «Так, Коль, мы играем с тобой, а папа — с кем хочет». Коля говорит: «Ладно». Потом Путин говорит: «Нет, Коль, давай мы его возьмем к себе, потому что он же сейчас подберет крепких, и он нам морду надерет». Вот такой всегда у нас перед матчем разговор, — сказал Лукашенко.