Минздрав утвердил инструкцию о порядке финансирования расходов на ЭКО из бюджета

Источник материала: ОНТ

Министерство здравоохранения утвердило инструкцию о финансировании расходов на ЭКО за счет средств республиканского бюджета. Соответствующее постановление от 31 июля 2020 года №66 размещено сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Средства на предоставление супружеским парам возможности сделать ЭКО бесплатно будут выделяться из республиканского бюджета. Распределять финансы станет Минздрав.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

ФОТО: pixabay

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