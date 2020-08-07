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Минздрав утвердил инструкцию о порядке финансирования расходов на ЭКО из бюджета

07.08.2020 09:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минздрав утвердил инструкцию о порядке финансирования расходов на ЭКО из бюджета

Министерство здравоохранения утвердило инструкцию о финансировании расходов на ЭКО за счет средств республиканского бюджета. Соответствующее постановление от 31 июля 2020 года №66 размещено сегодня на Национальном правовом интернет-портале.  

Средства на предоставление супружеским парам возможности сделать ЭКО бесплатно будут выделяться из республиканского бюджета. Распределять финансы станет Минздрав.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

ФОТО: pixabay

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Министерство здравоохранения утвердило инструкцию о финансировании расходов на ЭКО за счет средств республиканского бюджета. Соответствующее постановление от 31...
 
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