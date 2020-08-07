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Минздрав утвердил инструкцию о порядке финансирования расходов на ЭКО из бюджета
Источник материала: ОНТ
Министерство здравоохранения утвердило инструкцию о финансировании расходов на ЭКО за счет средств республиканского бюджета. Соответствующее постановление от 31 июля 2020 года №66
Средства на предоставление супружеским парам возможности сделать ЭКО бесплатно будут выделяться из республиканского бюджета. Распределять финансы станет Минздрав.
Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
ФОТО: pixabay
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Министерство здравоохранения утвердило инструкцию о финансировании расходов на ЭКО за счет средств республиканского бюджета. Соответствующее постановление от 31...
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