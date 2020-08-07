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«Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше?

07.08.2020 10:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В здании бывшего консервного завода на улице Куйбышева, рядом с Didas Persia, давно длится ремонт. Меняли все коммуникации, наводили порядок на территории. В прошлом году здесь открыли новое городское пространство: с огромным подвалом (где прошло уже много интересных выставок и мероприятий), необычным интерьером и большим двором. В будущем планируется проводить различные фестивали, а возможно и фудкорты.

«Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше?

В старом здании сохранили историю места. От консервного завода оставили старый пресс, кирпичные стены, плитку и даже некоторые плакаты. Теперь хозяева взялись за фасад, который может получиться очень интересным. Таких зданий с элементами сталинского ампира - портиками и колоннами в Бресте не так уж много. Во дворе куча ретро-автомобилей, которые ждут реставрации.

«Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше?

Говорили, что красноармейцы в будённовках и с пивными кружками на двух въездных воротах в «Консерву» появились не случайно. Вроде, ранее здесь хотели открыть крафтовый пивной ресторан.

«Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше?

Кстати, в прошлом году, председатель горисполкома проводил приём в честь чемпионского состава Брестского «Динамо». Во время встречи Александр Рогачук предлагал футболисту Артёму Милевскому открыть хороший пивной ресторан в нашем городе и обещал содействие. Перед этим экс-игрок сборной и киевского "Динамо" открыл в столице Украины фирменный пивбар.

«Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше?

Однако, как написала местная пресса: «"Миля beer-shop" открылся в апреле 2019-го в одном из спальных районов столицы на левом берегу. Однако, проработав меньше года, заведение Артема Милевского и его агента Александра Панкова закрылось. И дело даже не в карантине – видимо, бизнес "не пошел"».

«Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше?

«Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше?

«Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше?

«Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше?

«Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше?

«Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше?

«Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше? «Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше? «Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше? «Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше? «Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше?
«Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше? «Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше? «Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше? «Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше? «Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше?

«Консерва» обновляет фасад, а что во дворе, а что дальше?

 
Теги: Брест
 
 
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  В здании бывшего консервного завода на улице Куйбышева, рядом с Didas Persia, давно длится ремонт. Меняли все коммуникации, наводили порядок на территории. В прошлом...
 
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