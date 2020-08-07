Жара и солнце — погода в Горках на выходные

Источник материала: Горецкий вестник



Жаркую и солнечную погоду обещают нам на этих выходных. А вот следующая неделя, кажется, начнется с похолодания и дождей. Но это не точно.







Фото — www.instagram.com/5_veras



Сегодня будет тепло и малооблачно, до +27 °С.

Завтра, 8 августа, прогнозируют переменную облачность и плюс 26.

В воскресенье, 9 августа, жаркой будет первая половина дня, а ближе к вечеру возможен кратковременный дождь.