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Жара и солнце — погода в Горках на выходные
07.08.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Завтра, 8 августа, прогнозируют переменную облачность и плюс 26.
В воскресенье, 9 августа, жаркой будет первая половина дня, а ближе к вечеру возможен кратковременный дождь.
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Жаркую и солнечную погоду обещают нам на этих выходных. А вот следующая неделя, кажется, начнется с похолодания и дождей. Но это не точно. Сегодня будет тепло и...
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