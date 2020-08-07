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Игорю Карпову присвоено почетное звание «Народный врач Беларуси»
Источник материала: ОНТ
Заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Игорь Карпов стал народным врачом Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко во время вручения государственных наград работникам системы здравоохранения,
По словам белорусского лидера, именно Игорь Карпов возглавил работу по оказанию помощи пациентам во время эпидемии COVID-19. Он занимался наиболее тяжелыми случаями, посещал регионы, проводил консультации.
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Заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Игорь Карпов стал...
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