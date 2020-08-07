Концерта перед выборами с участием Лепса, объявленного на 8 августа в Витебске, не будет

Источник материала: Tut.by

Праздничный концерт, анонсированный на семь часов вечера 8 августа на площади Победы в Витебске, переносится. Об этом TUT.BY сообщили в отделе идеологической работы и по делам молодежи горисполкома.



Георгий Лепс на «Славянском базаре» в 2017 году. Фото: Игорь Матвеев

В горисполкоме не сообщили, когда и где пройдет перенесенный концерт.

— О времени и месте его проведения будет сообщено дополнительно, — отметили в отделе идеологической работы.

Напомним, ранее в Витебске власти анонсировали бесплатный концерт на площади Победы 8 августа. На нем должны были выступить Григорий Лепс, Александр Панайотов, группы «Фабрика» и «Лас Вегас».

Витеблян удивило, что Лепс споет в Витебске бесплатно для зрителей. Для сравнения, билеты на его сольник на «Славянском базаре» в 2017 году стоили от 35 до 85 рублей.

На субботу, в день перед основным днем голосования на президентских выборах, объявили масштабные концерты с участием звезд российской, украинской и белорусской эстрады и в других крупных городах Беларуси. Все — бесплатные.

Белорусы начали массово писать звездам в соцсетях и просить их не приезжать на концерты 8 августа. Комментарии появились на страницах артистов, которые заявлены на мероприятии как в Минске, так и в областных городах. Это американцы Tyga и Saint Jhn, россияне Григорий Лепс, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Стас Пьеха, Rasa, армяне Джаро и Ханза, украинец Олег Винник, белорусы Мэвл и Nemiga.

К примеру, на странице Григория Лепса можно прочесть : «Пожалуйста, не приезжайте на концерт в Беларусь 8 августа. Это политический концерт. Поддержите обычных белорусов, а не власть. 9 августа у нас выборы, музыка должна быть вне политики».

На странице Лепса в фейсбук сообщается : «Дорогие друзья! Концерта в Витебске 8 августа не будет».