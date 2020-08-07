﻿ Концерта перед выборами с участием Лепса, объявленного на 8 августа в Витебске, не будет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Концерта перед выборами с участием Лепса, объявленного на 8 августа в Витебске, не будет

07.08.2020 11:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Праздничный концерт, анонсированный на семь часов вечера 8 августа на площади Победы в Витебске, переносится. Об этом TUT.BY сообщили в отделе идеологической работы и по делам молодежи горисполкома.


Георгий Лепс на «Славянском базаре» в 2017 году. Фото: Игорь Матвеев

В горисполкоме не сообщили, когда и где пройдет перенесенный концерт.

— О времени и месте его проведения будет сообщено дополнительно, — отметили в отделе идеологической работы.

Напомним, ранее в Витебске власти анонсировали бесплатный концерт на площади Победы 8 августа. На нем должны были выступить Григорий Лепс, Александр Панайотов, группы «Фабрика» и «Лас Вегас».

Витеблян удивило, что Лепс споет в Витебске бесплатно для зрителей. Для сравнения, билеты на его сольник на «Славянском базаре» в 2017 году стоили от 35 до 85 рублей.

На субботу, в день перед основным днем голосования на президентских выборах, объявили масштабные концерты с участием звезд российской, украинской и белорусской эстрады и в других крупных городах Беларуси. Все — бесплатные.

Белорусы начали массово писать звездам в соцсетях и просить их не приезжать на концерты 8 августа. Комментарии появились на страницах артистов, которые заявлены на мероприятии как в Минске, так и в областных городах. Это американцы Tyga и Saint Jhn, россияне Григорий Лепс, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Стас Пьеха, Rasa, армяне Джаро и Ханза, украинец Олег Винник, белорусы Мэвл и Nemiga.

К примеру, на странице Григория Лепса можно прочесть: «Пожалуйста, не приезжайте на концерт в Беларусь 8 августа. Это политический концерт. Поддержите обычных белорусов, а не власть. 9 августа у нас выборы, музыка должна быть вне политики».

На странице Лепса в фейсбук сообщается: «Дорогие друзья! Концерта в Витебске 8 августа не будет».

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В горисполкоме не сообщили, когда и где пройдет перенесенный концерт.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродненской области намолотили уже миллион тонн зерна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика