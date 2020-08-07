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Стало известно, где и с кем проведет свой первый матч сезона минское «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Стали известны детали календаря КХЛ на предстоящий сезон. Полное расписание будет опубликовано КХЛ сегодня во второй половине дня, а пока минское "Динамо" поделилось информацией о своем первом матче в этом сезоне.
Сезон 2020/21 «зубры» откроют домашним матчем с «Йокеритом». Матч пройдет 3 сентября на «Минск-Арене».
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Полное расписание будет опубликовано ближе к вечеру.
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