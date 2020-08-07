Стало известно, где и с кем проведет свой первый матч сезона минское «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Стали известны детали календаря КХЛ на предстоящий сезон. Полное расписание будет опубликовано КХЛ сегодня во второй половине дня, а пока минское "Динамо" поделилось информацией о своем первом матче в этом сезоне.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сезон 2020/21 «зубры» откроют домашним матчем с «Йокеритом». Матч пройдет 3 сентября на «Минск-Арене».