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Стало известно, где и с кем проведет свой первый матч сезона минское «Динамо»

07.08.2020 12:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стали известны детали календаря КХЛ на предстоящий сезон. Полное расписание будет опубликовано КХЛ сегодня во второй половине дня, а пока минское "Динамо" поделилось информацией о своем первом матче в этом сезоне.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сезон 2020/21 «зубры» откроют домашним матчем с «Йокеритом». Матч пройдет 3 сентября на «Минск-Арене». 

 
Теги: Минск
 
 
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