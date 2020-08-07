«Шахтёр» сыграл с брестским «Динамо» в Солигорске

Источник материала: ОНТ

Центральный матч 21-го тура в чемпионате страны по футболу состоялся в Солигорске. Лидер турнирной таблицы «Шахтёр» принимал чемпиона – брестское «Динамо».

Поединок завершился с минимальным преимуществом хозяев – 1:0. Победный мяч на 79-й минуте встречи провел Дмитрий Подстрелов. «Шахтёр» укрепил свое преимущество перед преследователями. БАТЭ и «Неман» отстают на шесть очков.

В еще одном матче «Белшина» дома оказалась сильнее «Слуцка» – 4:2. Бобруйчане покинули последнее место. Сегодня в чемпионате страны пройдут еще два матча. «Витебск» в шесть часов вечера примет «Ислочь». Затем минское «Динамо» сразится со «Смолевичами».

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