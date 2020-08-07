Концерт в Минске 8 августа окончательно отменили. Он пройдет позже с теми же артистами

Источник материала: Tut.by

Концерт 8 августа, который должен был пройти на площадке у Дворца спорта, не состоится. Об этом AFISHA.TUT.BY сообщил Андрей Алексеев, управляющий Atom Entertainment Group — компании, которая была ответственна за организацию мероприятия. Шоу планируют провести в Минске, но позже.



Демонтаж сцены на площадке у Дворца спорта. Фото: читатель TUT.BY

Собеседник рассказал, что пару сотен или тысяч человек с помощью соцсетей смогли забрать праздник у десятков тысяч. Он говорит, что концерт делали для всех и изначально мероприятие не было политическим, оно должно было исключительно развлечь людей.

— Но одна часть людей попыталась доказать артистам, что это политическая акция, их втянули в политические разборки. Но я считаю, что музыка существует, чтобы людей объединять, а не разъединять. А сейчас получается, что если кому-то захочется, он может написать в соцсетях и все отменить. Но что плохого в концерте, на который приезжают люди, которые в Беларуси вообще никогда не были (речь идет о американских рэперах Tyga и Saint Jhn. — Прим. ред)? Кому это мешает?

Собеседник отметил, что в личных сообщениях артисты получали угрозы, к родителям одного из молодых исполнителей ломились в дверь. Именно из-за угрозы жизни звезд и возможных провокаций на самом мероприятии было принято решение его перенести.

— Мы проведем концерт после того, как пройдут выборы. Сейчас место и дату я называть не буду. Но закончатся выборы, мы все объявим. И те артисты, которые были с нами, приедут на этот концерт.



Демонтаж сцены на площадке у Дворца спорта. Фото: читатель TUT.BY

Напомним, в среду стало известно, что в субботу, за день до выборов, в Минск и областных городах пройдут большие концерты. В них должны были принимать участие белорусские, российские, украинские и американские исполнители. Однако белорусы стали атаковать соцсети заявленных артистов с просьбами не приезжать. Они писали, что не стоит поддерживать действующую власть. Леонид Агутин, группы Rasa, «Кар-Мэн», дуэт Джаро и Ханза, Юлианна Караулов, Мэвл, Григорий Лепс и американские реперы Tyga и Saint Jhn позже сообщили , что отказываются от выступлений.