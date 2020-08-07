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Концерт в Минске 8 августа окончательно отменили. Он пройдет позже с теми же артистами
Источник материала: Tut.by
Концерт 8 августа, который
Собеседник рассказал, что пару сотен или тысяч человек
— Но одна часть людей попыталась доказать артистам, что это политическая акция, их втянули в политические разборки. Но я считаю, что музыка существует, чтобы людей объединять, а не разъединять. А сейчас получается, что если кому-то захочется, он может написать в соцсетях и все отменить. Но что плохого в концерте, на который приезжают люди, которые в Беларуси вообще никогда не были (речь идет о американских рэперах Tyga и Saint Jhn. — Прим. ред)? Кому это мешает?
Собеседник отметил, что в личных сообщениях артисты получали угрозы, к родителям одного из молодых исполнителей ломились в дверь. Именно из-за угрозы жизни звезд и возможных провокаций на самом мероприятии было принято решение его перенести.
— Мы проведем концерт после того, как пройдут выборы. Сейчас место и дату я называть не буду. Но закончатся выборы, мы все объявим. И те артисты, которые были с нами, приедут на этот концерт.
Напомним, в среду стало известно, что в субботу, за день до выборов, в Минск и областных городах пройдут большие концерты. В них должны были принимать участие белорусские, российские, украинские и американские исполнители. Однако белорусы стали
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