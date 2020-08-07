Продолжается досрочное голосование

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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На Южном участке для голосования № 6 по выборам Президента Республики Беларусь, расположенном в ГУО «Средняя школа № 3 г. Несвижа», в объектив фотоаппарата попала жительница города Несвижа, приемная мама Татьяна Новик.





Как рассказала Татьяна Ивановна, сейчас у нее на временном воспитании находятся двое очень хороших, славных мальчишек 3 и 5 лет, пока их мама проходит курс реабилитации.

— Решение прийти голосовать было принято давно, осознанно. Сегодня (6 августа. — Авт.) у меня запланировано посещение избирательного участка. А воскресенье посвятим семье и детям: качели, карусели, батуты…Конечно, я голосую за Александра Григорьевича, потому что было время убедиться в его руководстве. У меня есть возможность сравнить жизнь стран-соседей. Беларусь — это страна для жизни, поэтому я голосую именно за Александра Григорьевича Лукашенко, — подчеркнула в разговоре Татьяна Ивановна.

Ольга КОНДРУКЕВИЧ.