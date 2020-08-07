ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Даже одиозный певец Калина отвернулся от Лукашенко. Кто дальше?

07.08.2020 11:58 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Скандально известный шансонье Виктор Калина внезапно высказался против Александра Лукашенко и поддержал Светлану Тихановскую на выборах. Об этом он написал в комментариях к посту на своей странице во «ВКонтакте».

«Нехорошо 26 лет несогласных сажать по тюрьмам, – расставил акценты Калина. – Я через это проходил и не как уголовник. За мнение. Реально, не долго, а бесконечно долго он у власти. Мы все же европейцы, а не азиаты. 

Все построено на лжи и такой же пропаганде. Он так просто не уйдет, как я полагаю, будет большая беда. Тихановская дала слово провести новые выборы в течение полугода. Я ей верю. Как по мне, лучше [бы] она и оставалась. Государством может и кухарка управлять, важно набрать команду профессионалов. Я больше склоняюсь к парламентской Республике, но это решать народу».

Одиозному шансонье Виктору Калине часто не удается давать концерты в Беларуси: люди периодически запускают петиции с требованием отменить его выступления – и мероприятия срываются. В Пружанах, например, с 2017 года музыканту и вовсе запрещено выступать пожизненно. Все проблемы у Калины начались после того, как он поддержал российскую агрессию в Украине. Виктор ездил петь по так называемым «ЛНР» и «ДНР» и не раз выражал антиукраинскую позицию.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скандально известный шансонье Виктор Калина внезапно высказался против Александра Лукашенко и поддержал Светлану Тихановскую на выборах. Об этом он написал в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Продолжается досрочное голосование
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика