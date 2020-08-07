Даже одиозный певец Калина отвернулся от Лукашенко. Кто дальше?

Источник материала: KYKY

Скандально известный шансонье Виктор Калина внезапно высказался против Александра Лукашенко и поддержал Светлану Тихановскую на выборах. Об этом он написал в комментариях к посту на своей странице во «ВКонтакте».

«Нехорошо 26 лет несогласных сажать по тюрьмам, – расставил акценты Калина. – Я через это проходил и не как уголовник. За мнение. Реально, не долго, а бесконечно долго он у власти. Мы все же европейцы, а не азиаты.

Все построено на лжи и такой же пропаганде. Он так просто не уйдет, как я полагаю, будет большая беда. Тихановская дала слово провести новые выборы в течение полугода. Я ей верю. Как по мне, лучше [бы] она и оставалась. Государством может и кухарка управлять, важно набрать команду профессионалов. Я больше склоняюсь к парламентской Республике, но это решать народу».

Одиозному шансонье Виктору Калине часто не удается давать концерты в Беларуси: люди периодически запускают петиции с требованием отменить его выступления – и мероприятия срываются. В Пружанах, например, с 2017 года музыканту и вовсе запрещено выступать пожизненно. Все проблемы у Калины начались после того, как он поддержал российскую агрессию в Украине. Виктор ездил петь по так называемым «ЛНР» и «ДНР» и не раз выражал антиукраинскую позицию.