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Игорь Сергеенко принял участие в досрочном голосовании на выборах Президента
Источник материала: ОНТ
Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко досрочно проголосовал на избирательном участке №2 в средней школе №32 Минска,
По словам Игоря Сергеенко, от голосов белорусов зависит будущее нашей страны.
ФОТО: БЕЛТА
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Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко досрочно проголосовал на избирательном участке №2 в средней школе №32 Минска, пишет БЕЛТА. По словам Игоря...
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