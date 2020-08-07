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Игорь Сергеенко принял участие в досрочном голосовании на выборах Президента

07.08.2020 13:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Игорь Сергеенко принял участие в досрочном голосовании на выборах Президента

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко досрочно проголосовал на избирательном участке №2 в средней школе №32 Минскапишет БЕЛТА.

По словам Игоря Сергеенко, от голосов белорусов зависит будущее нашей страны. 

ФОТО: БЕЛТА  



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Теги: Минск
 
 
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Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко досрочно проголосовал на избирательном участке №2 в средней школе №32 Минска, пишет БЕЛТА. По словам Игоря...
 
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