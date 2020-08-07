ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александра Саснович вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Палермо

07.08.2020 13:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Александра Саснович вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Палермо

Главные матчи на теннисном турнире в Палермо с призовым фондом в $200 тысяч. В число восьми лучших пробилась Александра Саснович. 

Сегодня у нее поединок против первой сеяной Петры Мартич. Хорватка в матче 1/8 финала обыграла россиянку Людмилу Самсонову — 5:7, 6:4, 6:2. Белоруска на этой стадии нанесла поражение итальянке Ясмин Паолини — 6:0, 6:2. Матч Мартич — Саснович пройдет сегодня и начнется в 17 часов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главные матчи на теннисном турнире в Палермо с призовым фондом в $200 тысяч. В число восьми лучших пробилась Александра Саснович.  Сегодня у нее поединок против...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЦИК убеждает, что досрочно проголосовали уже 22,47% избирателей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика