Александра Саснович вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Палермо

Источник материала: ОНТ

Главные матчи на теннисном турнире в Палермо с призовым фондом в $200 тысяч. В число восьми лучших пробилась Александра Саснович.

Сегодня у нее поединок против первой сеяной Петры Мартич. Хорватка в матче 1/8 финала обыграла россиянку Людмилу Самсонову — 5:7, 6:4, 6:2. Белоруска на этой стадии нанесла поражение итальянке Ясмин Паолини — 6:0, 6:2. Матч Мартич — Саснович пройдет сегодня и начнется в 17 часов.

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