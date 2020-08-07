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Александра Саснович вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Палермо
Источник материала: ОНТ
Главные матчи на теннисном турнире в Палермо с призовым фондом в $200 тысяч. В число восьми лучших пробилась Александра Саснович.
Сегодня у нее поединок против первой сеяной Петры Мартич. Хорватка в матче 1/8 финала обыграла россиянку Людмилу Самсонову — 5:7, 6:4, 6:2. Белоруска на этой стадии нанесла поражение итальянке Ясмин Паолини — 6:0, 6:2. Матч Мартич — Саснович пройдет сегодня и начнется в 17 часов.
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Главные матчи на теннисном турнире в Палермо с призовым фондом в $200 тысяч. В число восьми лучших пробилась Александра Саснович. Сегодня у нее поединок против...
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