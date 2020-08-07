﻿ Астрономы проследили за поведением ночных сияний в атмосфере Марса. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Астрономы проследили за поведением ночных сияний в атмосфере Марса

07.08.2020 13:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Орбитальный зонд MAVEN рассмотрел яркое ультрафиолетовое сияние, которое охватывает ночной небосвод на Марсе, — и заметил, что его поведение меняется в зависимости от сезона. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на публикацию в журнале Journal of Geophysical Research — Space Physics.


Экваториальные и приполярные УФ-сияния в разные сезоны на Марсе. Фото: LASP

Несмотря на всю свою слабость и разреженность, при ближайшем изучении атмосфера Марса демонстрирует удивительно сложное поведение. В ней возникают глобальные пылевые бури и локальные вихри, состав ее меняется в зависимости от сезона, а по ночам на высоте возникает ультрафиолетовое свечение. Это излучение регистрируется и на Земле, и на Венере, и большой загадки оно не представляет — или не представляло до сих пор.

Оно вызывается проходящими в атмосфере реакциями между азотом и кислородом. На дневной стороне планеты ультрафиолетовое излучение Солнца заставляет молекулярный азот и углекислый газ распадаться с образованием свободных углерода, кислорода и азота. Высотные ветры переносят их на ночную сторону, где «воздух» охлаждается и опускается ниже. Здесь атомы N и O взаимодействуют с образованием оксида азота NO.

Однако данные американского зонда MAVEN, который остается на орбите Марса с 2014 года, все-таки придали ночному УФ-свечению оттенок загадочности. Аппарат проводил спектрометрические наблюдения за атмосферой Красной планеты пять раз в день, на протяжении нескольких лет, что позволило проследить, как меняется распределение ночного свечения со временем. Результаты этой работы представлены в статье, опубликованной в Journal of Geophysical Research — Space Physics.

Обнаружилось, что атмосфера Марса «пульсирует» ультрафиолетом несколько раз за ночь, причем местной весной и осенью она загорается в основном в низких широтах, становясь ярче около периодов равноденствия. И наоборот, в другие сезоны свечение перемещается к полюсам, достигая пика около зимнего и летнего солнцестояний.

Форма и поведение этих «пятен» излучения связаны с движениями марсианской атмосферы на средних высотах, которые, в свою очередь, задаются циклами дневного нагревания и ночного остывания, а также особенностями поверхности планеты под ней. «Сияние возникает на высоте около 70 километров, с ярким центральным пятном около 1000 километров в поперечнике», — объясняет один из авторов работы, Захария Милби (Zachariah Milby) из Университета Колорадо в Боулдере.

«Оно так же ярко, как ультрафиолетовый свет полярных сияний на Земле, — продолжает профессор Милби. — К сожалению, из-за другого состава в атмосфере Марса не возникает видимых глазу лучей, так что это сияние не смогут увидеть и будущие астронавты. А жаль: яркие пятна могли бы раскрываться над ними каждую ночь после заката и двигаться по небу на скорости 300 км/ч».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Орбитальный зонд MAVEN рассмотрел яркое ультрафиолетовое сияние, которое охватывает ночной небосвод на Марсе.
 
Новости дня
Новости разные
 
До 400 кг на одного жителя. Как в Минске перерабатывают мусор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика