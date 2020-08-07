ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

До 400 кг на одного жителя. Как в Минске перерабатывают мусор

07.08.2020 13:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минчане стали больше мусорить. В избытке предметы быта, от которых жители большого города регулярно норовят избавиться. Так, в утиль отправляют, в основном, бытовые отходы, строительный мусор и даже раритетные вещи. А годное вторсырьё минует участь попасть на свалку. Его отправляют на переработку и даже дают вторую жизнь. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Что нас ждёт, если не делать элементарных движений в направлении контейнеров для раздельного сбора мусора? Подробнее в материале Оксаны Семашко.

До 400 кг на одного жителя. Как в Минске перерабатывают мусор

Олег – опытный мусорозаготовитель. Работа, говорит, конечно, – не сахар, но трудится уже семь лет. Если бы отчасти не он, то в грязи погрязли бы все мы. На судьбу жаловаться не привык. Бывает, конечно, всякое. Однако, уверен минчанин, если бы наши люди не устраивали парковки впритык к мусорным контейнерам и бездумно не выбегали прямо под колёса спецавто, то и не попадались бы в собственную западню.

До 400 кг на одного жителя. Как в Минске перерабатывают мусор

Олег Кошель, водитель УП «Спецкоммунавтотранс»:
В основном, с самого утра получается так, что машин больше во дворах и, соответсвенно, проехать сложнее и на определённых углах радиуса машины не хватает. В зарубежных странах, например, если мусор забирается в какое-то определённое время, стоянка вообще запрещена. И если там будет стоять машина, например, во Франции мы смотрели видео, стоят баки вдоль дома с одной стороны. С другой стороны, парковка запрещена, потому что узкий проезд, но машины всё равно стоят. И вот там, как шла машина, так и пошла. Соответсвенно, никаких претензий там к водителю не предъявляется, если он где-то там пацарапал какую-то машину.

На заметку каждому белорусу. Сколько стоит выбросить мусор не в тот контейнер?

До 400 кг на одного жителя. Как в Минске перерабатывают мусор

Экологи бьют тревогу: если мы не перестанем сорить, то что останется детям? Наш углеродный след, проще говоря – выбросы парниковых газов наносят непоправимый ущерб. И одной Земли не хватит, чтобы поглотить последствия развития цивилизации. Ведь мы способны жить, пока хватает ресурсов. Пример с орошением в Месопотамии и превращение Тибра в сточную канаву в Древнем Риме показывает, что шансов на восстановление может и не быть. Чтобы не допустить беды, именно поэтому работают мусороперерабатывающие заводы.

Cколько нужно мусорных вёдер, чтобы сортировать отходы правильно?  

До 400 кг на одного жителя. Как в Минске перерабатывают мусор

Вадим Зубрицкий, эколог предприятия-заготовителя макулатуры:
Чем дальше мы идём, тем сложнее найти для мусора свободные территории, чтобы его укладывать, вывозить. И, опять же, мусора становится всё больше и больше. Если объёмы образования увеличиваются до 300-400 килограммов, говорят, в Минске и выше на одного жителя, мы понимаем, что эти объёмы никуда не деваются. Этого мусора нет в наших квартирах, дворах. По закону сохранения энергии он куда-то должен уходить. Он уходит куда-то, где мы его не видим, но это не значит, что проблемы нет.    

Что делать с отходами, которые непригодны для переработки?

До 400 кг на одного жителя. Как в Минске перерабатывают мусор

Контейнеры для сбора макулатуры вблизи домов и магазинов напоминают, что каждый из нас может дать шанс на вторую жизнь изданиям с образцами мировой литературы. А разделение батареек и пластика просто необходимо. Чтобы сохранить лёгкие большого города и его жителям дышать полной грудью, организуют всё больше тароматов и предлагают специальные ёмкости.

Подробнее о том, что такое тароматы и депозитная система – читайте здесь.

Люди в материале: Оксана Семашко, Олег Кошель, Вадим Зубрицкий

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минчане стали больше мусорить. В избытке предметы быта, от которых жители большого города регулярно норовят избавиться. Так, в утиль отправляют, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Массовые бесплатные концерты 8 августа отменили и перенесли. Везде - и в Минске, и в регионах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика