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До 400 кг на одного жителя. Как в Минске перерабатывают мусор
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минчане стали больше мусорить. В избытке предметы быта, от которых жители большого города регулярно норовят избавиться. Так, в утиль отправляют, в основном, бытовые отходы, строительный мусор и даже раритетные вещи. А годное вторсырьё минует участь попасть на свалку. Его отправляют на переработку и даже дают вторую жизнь. Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Что нас ждёт, если не делать элементарных движений в направлении контейнеров для раздельного сбора мусора? Подробнее в материале Оксаны Семашко.
Олег – опытный мусорозаготовитель. Работа, говорит, конечно, – не сахар, но трудится уже семь лет. Если бы отчасти не он, то в грязи погрязли бы все мы. На судьбу жаловаться не привык. Бывает, конечно, всякое. Однако, уверен минчанин, если бы наши люди не устраивали парковки впритык к мусорным контейнерам и бездумно не выбегали прямо под колёса спецавто, то и не попадались бы в собственную западню.
Олег Кошель, водитель УП «Спецкоммунавтотранс»:
Экологи бьют тревогу: если мы не перестанем сорить, то что останется детям? Наш углеродный след, проще говоря – выбросы парниковых газов наносят непоправимый ущерб. И одной Земли не хватит, чтобы поглотить последствия развития цивилизации. Ведь мы способны жить, пока хватает ресурсов. Пример с орошением в Месопотамии и превращение Тибра в сточную канаву в Древнем Риме показывает, что шансов на восстановление может и не быть. Чтобы не допустить беды, именно поэтому работают мусороперерабатывающие заводы.
Вадим Зубрицкий, эколог предприятия-заготовителя макулатуры:
Контейнеры для сбора макулатуры вблизи домов и магазинов напоминают, что каждый из нас может дать шанс на вторую жизнь изданиям с образцами мировой литературы. А разделение батареек и пластика просто необходимо. Чтобы сохранить лёгкие большого города и его жителям дышать полной грудью, организуют всё больше тароматов и предлагают специальные ёмкости.
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Новости Беларуси. Минчане стали больше мусорить. В избытке предметы быта, от которых жители большого города регулярно норовят избавиться. Так, в утиль отправляют, в...
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