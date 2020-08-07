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Кому опасно есть вишню? Рассказывает диетолог

07.08.2020 14:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кому опасно есть вишню? Рассказывает диетолог
О негативном влиянии употребления вишни рассказала нутрициолог, а также член Национального общества диетолог Ольга Деккер. Об этом сообщает РИА 

«Новости»

Диетолог не советует употреблять вишню в больших объёмах. Дело в том, что она может оказать негативное влияние на желудочно-кишечный тракт. 

Также специалист предупредила, что вишня может провоцировать изжогу. Людям с аллергией на эти плоды, а также при пищевом отравлении не следует употреблять данную ягоду. 



Врач посоветовала добавлять вишню в сметану, творог или йогурт. Но при этом не стоит забывать, что вишня содержит в себе углеводы и учитывать это в подсчёте калорийности дневного рациона. 



При этом после еды съедать вишню можно в количестве не более 100 граммов. Если увеличить объём порции, то можно спровоцировать расстройство желудка. 


фото: 24veg.ru

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О негативном влиянии употребления вишни рассказала нутрициолог, а также член Национального общества диетолог Ольга Деккер. Об этом сообщает РИА  «Новости». ...
 
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