Кому опасно есть вишню? Рассказывает диетолог

Источник материала: ОНТ

О негативном влиянии употребления вишни рассказала нутрициолог, а также член Национального общества диетолог Ольга Деккер. Об этом сообщает РИА

«Новости».

Диетолог не советует употреблять вишню в больших объёмах. Дело в том, что она может оказать негативное влияние на желудочно-кишечный тракт.





Также специалист предупредила, что вишня может провоцировать изжогу. Людям с аллергией на эти плоды, а также при пищевом отравлении не следует употреблять данную ягоду.









Врач посоветовала добавлять вишню в сметану, творог или йогурт. Но при этом не стоит забывать, что вишня содержит в себе углеводы и учитывать это в подсчёте калорийности дневного рациона.









При этом после еды съедать вишню можно в количестве не более 100 граммов. Если увеличить объём порции, то можно спровоцировать расстройство желудка.





фото: 24veg.ru

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