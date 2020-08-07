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Cadillac показал свой первый электрический SUV - Lyriq. Его выпуск начнется в 2022 году
Источник материала: Tut.by
До сих пор в гамме Cadillac не было электромобилей, но будущее американского бренда — за электрификацией. Напомним, что весной концерн General Motors показал
Им оказался полноразмерный кроссовер Lyriq, который впервые был засвечен в начале 2019 года — тогда Cadillac поделилась лишь
Производство Lyriq начнется только в 2022 году, а посему подробностей о силовой установке пока немного. Известно, что кроссовер будет оснащаться тяговыми батареями серии Ultium, разработанных совместно с LG Chem и среди главных особенностей которых — гибкая конструкция ячеек (их можно устанавливать в блоки горизонтально или вертикально) и низкое содержание дорогостоящего кобальта. Сообщается, что на одной зарядке батареи емкостью 100 кВтч, которую можно будет подзаряжать и от «быстрых» 150-киловаттных терминалов, Lyriq сможет проезжать более 300 миль (482 км).
Покупатели смогут выбирать между задне- и полноприводными версиями кроссовера. В салоне Lyriq одной из главных «фишек» стане массивный изогнутый 33-дюймовый экран перед водителем (такая панель объединяет дисплей для приборов и тачскрин для мультимедиа-системы), также из оснащения заявлены проекционный дисплей и новейшая версия шоссейного автопилота Super Cruise.
Кроме Lyriq в компании также готовят к дебюту роскошный электрический седан Celestiq, но сроки его появления на рынке пока неизвестны.
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До сих пор в гамме Cadillac не было электромобилей, но будущее американского бренда - за электрификацией. Первым электрокаром марки ожидаемо оказался кроссовером.
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