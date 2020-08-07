Первую электроэнергию на БелАЭС планируется получить осенью — Виктор Каранкевич

Источник материала: Вороновская газета





Первую электроэнергию на Белорусской АЭС планируется получить нынешней осенью, сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции начата загрузка топлива в ядерный реактор, это один из этапов сооружения АЭС. Всего будет загружено 163 тепловыделяющие сборки, это полная загрузка реактора топливом. Первые киловатт-часы планируется произвести и выдать в сеть этой осенью», — сказал Виктор Каранкевич.

По его словам, белорусская энергосистема готова принять весь объем выработанной на станции электрической энергии и доставить конечным потребителям.

https://www.belta.by/