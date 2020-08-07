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Первую электроэнергию на БелАЭС планируется получить осенью — Виктор Каранкевич
07.08.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Первую электроэнергию на
«Сегодня на первом энергоблоке Белорусской атомной электростанции начата
По его словам, белорусская энергосистема готова принять весь объем выработанной на станции электрической энергии и доставить конечным потребителям.
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Первую электроэнергию на Белорусской АЭС планируется получить нынешней осенью, сообщил сегодня журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич, передает...
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