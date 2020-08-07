Ермошина: «Голос» подменяет ЦИК, это преступно и опасно

Платформа «Голос» для электронного голосования - преступный проект, «политическая афера», направленная на организацию массовых беспорядков.

Об этом заявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина в своем видеообращении.

«Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль. Это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки», - сказала Ермошина.

Ермошина напомнила, что в стране проведение выборов обеспечивают избирательные комиссии, и никаких других структур для этого не предусмотрено. Платформа «Голос», по сути, подменяет собой ЦИК, поэтому является незаконной.

Глава Центризбиркома заявила: ее поражает тот факт, что незаконный проект рекламирует кандидат в президенты, участвующий в выборах. А значит, он сам является потенциальным гарантом Конституции.

«Она (Светлана Тихановская. - Ред.) просто, наверное, не понимает всех последствий этого, а может быть, понимает и действует так специально», - отметила Ермошина. По ее словам, везде в мире электронное голосование, даже на дорогостоящих платформах, используется только в качестве эксперимента.

Глава ЦИК считает, что на такой платформе результаты голосования могут быть легко искажены так, как это нужно заказчику данного типа голосования.

Что касается сравнения с опросом соцслужб на выходе участков (exit poll), то в них опрос проводится анонимно, тогда как избиратель, отсылая фото своего бюллетеня, «подставляет» свои данные. Ермошина напомнила, что у многих «на мобильные телефоны завязан интернет-банкинг».

По мнению главы ЦИК, платформа «Голос» - это и политическая опасность для страны, и экономическая – для избирателей.

Напомним, выборы в Беларуси должны состояться 9 августа, с 4 по 8 августа проходит досрочное голосование.