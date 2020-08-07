Источник материала: Новости Волковыска

АБФФ на своем официальном сайте подтвердила перенос матчей 21-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» – «Смолевичи» и «Минск» – «Славия». В пресс-релизе федерации сообщается, что это основание решения Бюро исполкома организации.

«Ассоциации «Белорусская федерация футбола» в соответствии с пунктом 5.5.4. статьи 5 (форс-мажорные обстоятельства) Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2020 года и на основании решения Бюро исполкома АБФФ от 07.08.2020 переносит матчи 21-го тура «Беларусбанк – Высшей лиги» сезона 2020 года «Динамо-Минск» – «Смолевичи» и «Минск» – «Славия-Мозырь».

Поединок «Динамо-Минск» – «Смолевичи», который должен был состоятся сегодня перенесен на 14 августа. Игра «Минск» – «Славия-Мозырь» перенесена с 8 на 12 августа», – говорится в сообщении АБФФ.

В СМИ писали, что ряд блогеров призвали ранее призвали белорусов посетить матч на столичном стадионе "Динамо". Это произошло после того, как накануне в Солигорске во время поединка "Шахтер" – "Динамо-Брест" (1:0) почти полностью заполненные трибуны скандировали "Жыве Беларусь!".

ВИДЕО: стадион в Солигорске заряжает «Жыве Беларусь!» на матче «Шахтера» и Бреста