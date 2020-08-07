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Под Слуцком мужчина обиделся на начальника охраны и поджёг его машину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ночью 1 августа в Слуцком районе мужчина поджёг чужой автомобиль.
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В ходе расследования сотрудники милиции узнали, что потерпевший работает начальником охраны на районном комбинате хлебопродуктов. Накануне происшествия мужчина вступил в конфликт с местным ИП, который занимается грузоперевозками. Предприниматель привёз сырьё, не соблюдая санитарные меры, поэтому товар из фуры не выгрузили.
После этого фигурант изготовил «коктейль Молотова» и направился к потерпевшему. Поскольку дверь машины начальника охраны оказалась незапертой, мужчина разлил в салоне зажигательную смесь и поджёг. После содеянного подозреваемый скрылся, но забыл возле дома потерпевшего бутылку с остатками жидкости.
Утром правоохранители пришли домой к фигуранту, чтобы опросить его. Увидев сотрудников милиции, предприниматель взял в руки топор и попытался прогнать их. В результате сельчанин был задержан и помещён в ИВС.
Возбуждено уголовное дело. Задержанный признал свою вину и рассказал, как совершал правонарушение. Ранее гражданин не привлекался к уголовной ответственности.
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Новости Беларуси. Ночью 1 августа в Слуцком районе мужчина поджёг чужой автомобиль. Как сообщает МВД Беларуси, во дворе частного дома в деревне Малая Подерь...
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