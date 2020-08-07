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Под Слуцком мужчина обиделся на начальника охраны и поджёг его машину

07.08.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ночью 1 августа в Слуцком районе мужчина поджёг чужой автомобиль.

Как сообщает МВД Беларуси, во дворе частного дома в деревне Малая Подерь загорелся Opel. Владелец машины вызвал спасателей и правоохранителей. Заявитель предположил, что иномарку мог кто-нибудь поджечь.

Под Слуцком мужчина обиделся на начальника охраны и поджёг его машину
Фото: МВД Беларуси 

В ходе расследования сотрудники милиции узнали, что потерпевший работает начальником охраны на районном комбинате хлебопродуктов. Накануне происшествия мужчина вступил в конфликт с местным ИП, который занимается грузоперевозками. Предприниматель привёз сырьё, не соблюдая санитарные меры, поэтому товар из фуры не выгрузили.

Под Слуцком мужчина обиделся на начальника охраны и поджёг его машину
Фото: МВД Беларуси 

После этого фигурант изготовил «коктейль Молотова» и направился к потерпевшему. Поскольку дверь машины начальника охраны оказалась незапертой, мужчина разлил в салоне зажигательную смесь и поджёг. После содеянного подозреваемый скрылся, но забыл возле дома потерпевшего бутылку с остатками жидкости.

Под Слуцком мужчина обиделся на начальника охраны и поджёг его машину
Фото: МВД Беларуси 

Утром правоохранители пришли домой к фигуранту, чтобы опросить его. Увидев сотрудников милиции, предприниматель взял в руки топор и попытался прогнать их. В результате сельчанин был задержан и помещён в ИВС.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный признал свою вину и рассказал, как совершал правонарушение. Ранее гражданин не привлекался к уголовной ответственности.

В прошлом месяце житель Быховского района из ревности поджёг дом женщины. Когда потерпевшая попыталась прогнать мужчину, он ударил хозяйку дома арматурой – подробнее здесь.

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Новости Беларуси. Ночью 1 августа в Слуцком районе мужчина поджёг чужой автомобиль. Как сообщает МВД Беларуси, во дворе частного дома в деревне Малая Подерь...
 
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