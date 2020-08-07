Парень хотел сделать предложение своей девушке, и случайно сжег квартиру

Источник материала: ОНТ

Житель Великобритании Альберт Ндреу решил сделать своей девушке Валерии Мадевич предложение руки и сердца, однако случайно устроил в своей квартире пожар – она полностью сгорела, пишет газета Metro.

26-летний британец украсил комнату цветами и воздушными шарами, затем зажег свечи и выложил из них фразу Marry me? Всего на это ушло четыре часа.

После этого парень отправился на свидание со своей девушкой. Вернувшись домой, пара почувствовала запах гари. Затем молодые люди увидели дым, который шел из квартиры Ндреу. Туда прибыли пожарные, однако жилье нельзя было спасти, оно полностью сгорело. Британца это не остановило – он сделал Валерии предложение посреди квартиры.

По словам невесты, жених встретил ее с работы с цветами, поэтому она решила, что он что-то натворил. Но когда увидела, что он достает из кармана коробку, потеряла дар речи.

Пока молодые люди живут у двоюродного брата жениха и ждут информацию от страховой службы.

ФОТО: pixabay









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