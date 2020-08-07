Опубликовано неизвестное стихотворение Иосифа Бродского, которое нашли спустя 30 лет после написания

Источник материала: KYKY

Русский поэт, писатель и переводчик Анатолий Найман нашел неизвестное стихотворение Иосифа Бродского под названием «Fast-shrift for George L. Kline». Об этом сообщает проект Arzamas.

Бродский впервые прочел это стихотворение в 1991 году. По воспоминаниям Наймана, в том году в колледже Брин-Мор (штат Пенсильвания) состоялось торжественное мероприятие по случаю 70-летия переводчика Джорджа Клайна. Туда пришли и Бродский, и Найман.

На вечере Бродский зачитал шутливое стихотворение, посвященное Клайну. То ли до, то ли после этого поэт передал Найману бумажный листок с написанным на нем стихотворением на английском языке и своим автографом. Лишь «через эн лет» Найман обнаружил у себя сложенный лист – в экземпляре поэтического сборника Бродского «Остановка в пустыне».

Анатолий Найман перевел стихотворение на русский язык. Вот что получилось:

Festschrift Джорджу Л. Клайну

Где-то в небе между Брэдли-Филд и Филадельфией

Он служил в ВВС США,

изучал и учил философии,

переводил меня – как велела душа,

увы, не под сверхгонорар, а в удовольствие.

Нынче ему семьдесят.

Минута большой торжественности!

В семьдесят, ах, в семьдесят

не к кофе, а к чаю с лимоном прилив жертвенности,

мысли влечет к безмятежности

и остроте пиков иосемитских,

вдумчивость сменяется легкомыслием.

И безрассудное неприличие

сказать, что в семьдесят ты уж не гож

на страсти и на нагрузки:

гляньте-ка, как переводит наш Джордж

сказанное по-русски.

И так как поместье его Брин-Мор,

то девиз в гербе, понятно, «Бринг Мор!»

19 апреля 1991