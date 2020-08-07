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Опубликовано неизвестное стихотворение Иосифа Бродского, которое нашли спустя 30 лет после написания
Источник материала: KYKY>
Русский поэт, писатель и переводчик Анатолий Найман нашел неизвестное стихотворение Иосифа Бродского под названием «Fast-shrift for George L. Kline». Об этом
Бродский впервые прочел это стихотворение в 1991 году. По воспоминаниям Наймана, в том году в колледже Брин-Мор (штат Пенсильвания) состоялось торжественное мероприятие по случаю 70-летия переводчика Джорджа Клайна. Туда пришли и Бродский, и Найман.
На вечере Бродский зачитал шутливое стихотворение, посвященное Клайну. То ли до, то ли после этого поэт передал Найману бумажный листок с написанным на нем стихотворением на английском языке и своим автографом. Лишь «через эн лет» Найман обнаружил у себя сложенный лист – в экземпляре поэтического сборника Бродского «Остановка в пустыне».
Анатолий Найман перевел стихотворение на русский язык. Вот что получилось:
Festschrift Джорджу Л. Клайну
Где-то в небе между Брэдли-Филд и Филадельфией
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Опубликовано неизвестное стихотворение Иосифа Бродского, которое нашли спустя 30 лет после написания
Русский поэт, писатель и переводчик Анатолий Найман нашел неизвестное стихотворение Иосифа Бродского под названием «Fast-shrift for George L. Kline». Об этом сообщает...
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