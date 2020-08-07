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Опубликовано неизвестное стихотворение Иосифа Бродского, которое нашли спустя 30 лет после написания

07.08.2020 17:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Русский поэт, писатель и переводчик Анатолий Найман нашел неизвестное стихотворение Иосифа Бродского под названием «Fast-shrift for George L. Kline». Об этом сообщает проект Arzamas.

Бродский впервые прочел это стихотворение в 1991 году. По воспоминаниям Наймана, в том году в колледже Брин-Мор (штат Пенсильвания) состоялось торжественное мероприятие по случаю 70-летия переводчика Джорджа Клайна. Туда пришли и Бродский, и Найман.

На вечере Бродский зачитал шутливое стихотворение, посвященное Клайну. То ли до, то ли после этого поэт передал Найману бумажный листок с написанным на нем стихотворением на английском языке и своим автографом. Лишь «через эн лет» Найман обнаружил у себя сложенный лист – в экземпляре поэтического сборника Бродского «Остановка в пустыне».

Анатолий Найман перевел стихотворение на русский язык. Вот что получилось:

Festschrift Джорджу Л. Клайну

Где-то в небе между Брэдли-Филд и Филадельфией
Он служил в ВВС США,
изучал и учил философии,
переводил меня – как велела душа,
увы, не под сверхгонорар, а в удовольствие.
Нынче ему семьдесят.
Минута большой торжественности!
В семьдесят, ах, в семьдесят
не к кофе, а к чаю с лимоном прилив жертвенности,
мысли влечет к безмятежности
и остроте пиков иосемитских,
вдумчивость сменяется легкомыслием.
И безрассудное неприличие
сказать, что в семьдесят ты уж не гож
на страсти и на нагрузки:
гляньте-ка, как переводит наш Джордж
сказанное по-русски.
И так как поместье его Брин-Мор,
то девиз в гербе, понятно, «Бринг Мор!»
19 апреля 1991

 
 
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Русский поэт, писатель и переводчик Анатолий Найман нашел неизвестное стихотворение Иосифа Бродского под названием «Fast-shrift for George L. Kline». Об этом сообщает...
 
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