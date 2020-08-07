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В Березе во время пожара в своем доме умер пенсионер

07.08.2020 16:08 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Березе во время пожара в своем доме умер пенсионер

Мужчина пенсионного возраста погиб в пожаре в собственном доме в Березе. Об этом передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Трагедия произошла в четверг, 6 августа. Тревожное сообщение пришло на пульт спасателей в Березовском РОЧС ближе к 11 утра. Прибывшие вскоре на место происшествия работники МЧС увидели горящий дом. Возгорание было оперативно потушено, но в ходе изучения дома в жилой комнате нашли обгоревшее тело хозяина дома. Сообщается, что старик жил один.

Огнем уничтожена кровля, перекрытие, стены и внутренняя отделка дома. О причине пожара пока ничего не сообщается.



Фото: БЕЛТА

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Мужчина пенсионного возраста погиб в пожаре в собственном доме в Березе. Об этом передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС. Трагедия произошла в четверг, 6...
 
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