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В Березе во время пожара в своем доме умер пенсионер
Источник материала: ОНТ
Мужчина пенсионного возраста погиб в пожаре в собственном доме в Березе. Об этом
Трагедия произошла в четверг, 6 августа. Тревожное сообщение пришло на пульт спасателей в Березовском РОЧС ближе к 11 утра. Прибывшие вскоре на место происшествия работники МЧС увидели горящий дом. Возгорание было оперативно потушено, но в ходе изучения дома в жилой комнате нашли обгоревшее тело хозяина дома. Сообщается, что старик жил один.
Огнем уничтожена кровля, перекрытие, стены и внутренняя отделка дома. О причине пожара пока ничего не сообщается.
Фото: БЕЛТА
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Мужчина пенсионного возраста погиб в пожаре в собственном доме в Березе. Об этом передает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС. Трагедия произошла в четверг, 6...
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