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Женщина, которая в 60 лет выглядит на 30, раскрыла секрет молодости

07.08.2020 16:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женщина, которая в 60 лет выглядит на 30, раскрыла секрет молодости

Жительница США Доун Хабшер рассказала, как ей удается выглядеть молодо в 60-летнем возрасте, пишет Daily Mail.

По словам американки, у нее получается поддерживать хорошую форму с помощью спорта и правильного питания. Женщина ухаживает за кожей, высыпается и пьет много воды.

Хабшер рассказала, что ее 30-летняя дочь Шер также помогает ей выглядеть молодо и современно. У них одинаковый размер одежды, и они вместе выбирают наряды. Когда мать идет с дочерью по улице, окружающие думают, что они близняшки. «Люди обычно думают, что мне немного за тридцать, и это мне очень льстит», – сказала американка. 

ФОТО: Инстаграм-аккаунт @dawn.hubsher

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Жительница США Доун Хабшер рассказала, как ей удается выглядеть молодо в 60-летнем возрасте, пишет Daily Mail. По словам американки, у нее получается поддерживать...
 
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