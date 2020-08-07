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Убрать хлеб — забота общая

07.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Убрать хлеб — забота общая

Так считают не только аграрии, но и люди, не связанные напрямую с сельскохозяйственным производством. Подставить свое плечо сельчанам на время жатвы ежегодно спешат предприятия и организации района.

Вот и в эти дни на полях района трудятся работники районных предприятий мелиоративных систем, гортопа, Сельхозтехники, жилищно-коммунального хозяйства. Трудятся они достойно и достигают хороших результатов.

К примеру, водитель РУП ЖКХ Иван Ивуть уже две недели оказывает помощь филиалу «ГМК-Агро» Гродненского мясокомбината.  И первый его опыт работы на уборке оказался успешным: перевез 1 000 тон зерна.


Убрать хлеб — забота общая

Поблагодарить водителя-тысячника за примерный труд приехали 7 августа прямо в поле три профсоюзных лидера: районного объединения профсоюзов Анатолий Тарамына, районной профсоюзной организации работников АПК Олег Тарасов и председатель профкома предприятия ЖКХ Александр Бобин. Диплом и денежное вознаграждение будут важным стимулом для его дальнейших успехов, как на уборке, так и на своем родном предприятии, где он работает уже 30 лет. 


Убрать хлеб — забота общая

Убрать хлеб — забота общая

— С удовольствием участвую в этой важнейшей для страны и народа уборочной кампании, — по-хозяйски отметил Иван Юзефович. — Радуюсь богатому урожаю, радуюсь экипажам-тысячникам. Ну и собой, конечно, доволен. Если бы не отвлекали по делам моей непосредственной работы, то результат был бы еще выше. Но жатва продолжается, буду стараться удвоить достигнутое.

Викентий ЯКОВИЧ.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Так считают не только аграрии, но и люди, не связанные напрямую с сельскохозяйственным производством. Подставить свое плечо сельчанам на время жатвы ежегодно...
 
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