Август у родителей горячая пора — время собирать детей в школу. Опытные мамы и папы уже научились все просчитывать наперед, родители первоклассников впервые планируют свой бюджет на эти цели и набивают первые шишки. Кроме того, в каждой семье у каждого ребенка свои потребности и обстоятельства. Поэтому суммы, которые, например, приводит МАРТ (в прошлом году Br750 на ученика младшего класса и Br890 на старшеклассника), — усредненный верхний предел родительских трат. В Минске, по примерным подсчетам столичных универмагов, экипировка школьников младших классов обойдется от Br221 до Br762, старшеклассников — от Br292 до Br879. Такой разброс цен не только из-за разницы в потребностях и возможностях, но и благодаря дням скидок в универмагах, когда цена товара снижается на 20-35%.

Корреспонденты БЕЛТА попросили семьи из разных городов и местечек рассказать об особенностях подготовки детей к школе, содержимом их портфелей и привести калькуляцию трат.

Много деток, но много и взаимопомощи

Многодетная мама Юлия Римашевская сразу призналась — сборы в школу хоть и хлопотные, затратные, но приятные. В том числе благодаря ощутимой поддержке из разных источников. Женщина чувствует заботу и уважительное отношение к своей большой семье, в которой воспитываются трое прекрасных ребят. Старшей Каролине 9 лет, она в этом году пойдет в 3-й класс и уже чувствует себя самостоятельной. Семилетнего Платона ждет особое событие — он сядет за парту впервые. Ждет не дождется новых встреч в садике 4-летняя Стефания.

«Для меня не так просто пережить этот сложный период подготовки к учебному году. Но очень большую поддержку оказывает наша Ассоциация многодетных родителей (Партизанского района Минска. — Прим. БЕЛТА). В прошлом году, хотя мы в шесть лет не решились отправить Платона в школу, от ассоциации получили даже не рюкзачок, а рюкзачище — большой портфель с канцелярскими принадлежностями. Ассоциация всегда в течение года нам канцтовары дает — у меня уже запас тетрадей, красок, гуаши и прочего. Никогда нет необходимости это покупать. В школе тоже помогают, я написала заявление на разовую материальную помощь к учебному году на двоих детей. Возможно, помогут и на работе. Я старшая медсестра в троллейбусном парке — в прошлом году нам давали матпомощь на каждого учащегося к школе», — перечислила Юлия Римашевская.

Финансовая помощь, конечно, всегда востребована. Но на эти деньги надо еще и закупиться всем необходимым. Юлия, как любая мама с целым списком ежедневных забот, предпочитает дробить задачи и расходы. В этот раз она еще взяла отпуск в начале августа, отправила старших детей в оздоровительный лагерь и потихоньку ведет подготовку. «Что могу сама без них выбрать, буду покупать. Но в одежде старшая дочка привередливая: любит сама выбирать, считает, что у меня проблемы со вкусом. Поэтому мы обычно вдвоем с ней ездим за такими покупками», — добавила Юлия.

Так как Каролина — девочка аккуратная, многие вещи переходят от нее младшей Стефании. Что мама закупает предусмотрительно в большом количестве, так это белье, носки и колготки. Хотя здесь часто на выручку приходит ассоциация, которая передает подарки от спонсоров. Зачастую предоставляют помощь в виде одежды и обуви. «Поэтому я очень рада, что состою в ней, и всем знакомым многодетным советую присоединяться. Нас в районе относительно немного, в ассоциации 30 с лишним семей, поэтому мы друг друга знаем и выручаем. Мы очень дружны, есть своя группа в Viber. Кто-то просит: «Девочки, нужны ходунки». Тут же кто-то откликается. Нужна коляска, вещи на ребенка до года — пожалуйста. Или когда у кого-то сложная ситуация, мы и людям со стороны помогаем, например, по информации соцзащиты какой-нибудь маме собираем вещи», — обратила внимание Юлия.

Так что внутри ассоциации есть своеобразный секонд-хенд. В целом многодетная мама предпочитает фирменные магазины белорусских производителей и универмаги: там и выбор большой, и цены приемлемые, особенно в этот сезон, когда скидки на нужный ассортимент постоянно. Ходить по рынкам ей не нравится.

Прикидывая предстоящие траты на подготовку двоих школьников, Юля считает, что в Br1 тыс. должна уложиться.

И сельские дети хотят быть модными

Анна Околотович из деревни Новая Мышь Барановичского района трудится птицеводом на птицефабрике «Дружба» в Брестской области. Там же работает и ее супруг. В семье двое детей, из них одна школьница Александра пойдет в этом учебном году в 6-й класс, а младшего отправят в детский сад. Чтобы собрать обоих к 1 сентября, нужно выделить не один полноценный день на покупки. Это тяжело, когда рабочий график насыщенный, да еще есть хлопоты по дому и огород. К тому же нужно учитывать мнение ребенка при выборе покупок. Проще всего в таких условиях закупаться на рынке, где есть выбор и по цене, и по ассортименту.

«Девочка активно растет, вещи снашиваются, плюс после карантина мы немного поправились, так что гардероб надо обновлять почти полностью. Только рюкзак остался с прошлого года. Мы еще ходим на кружок танцев — на костюмы туда тоже надо вложиться. И, конечно, девочке в этом возрасте хочется новенькое, модное. Поехали вместе с ней на рынок, купили костюм брючный за Br75, блузку за Br45, туфли-лоферы за Br40. Это к 1 сентября. Купили также спортивный костюм — Br75, кроссовки — Br60, сарафан — Br45 и босоножки на сменку — Br55. Все это на рынке, потому что по распродажам с ребенком много не походишь. В «Детском мире» в Барановичах видели повседневные блузки, брюки от Br50 белорусского производства. Но я потому и хожу с дочкой: лучше купить то, что она сама выберет и будет носить. В этом плане на деньги уже не смотрю, главное, чтобы ей нравилось. Раньше было так: что мама с папой купят, то мы и носили. И была школьная форма. А теперь дети говорят, что это не стильно. Даже на селе дети хотят быть модными», — рассказала Анна.

Конечно, и в течение года к сезону дополнительно будут докупаться какие-то вещи. Но уже на старте необходима внушительная сумма. Родители стараются распределять траты в течение лета: зарплату получили — поехали закупать часть необходимого. К тому же, как рассказывают сами продавцы, какие-то модели или размеры привозят только раз, их быстро разбирают. Поэтому надо стараться покупать в июле, ведь в августе-сентябре уже можно не найти. А чтобы на все хватило денег, родители экономят на себе, но не на еде. Хорошую кожаную обувь берут только зимнюю, чтобы ноги у детей были в тепле.

Школьные принадлежности тоже покупаются новые, почти весь набор: ручки, карандаши, ластики, клей, запас полуобщих и общих тетрадей, обложки, дополнительные рабочие тетради по предметам, контурные карты. «На Br100, пожалуй, вся эта канцелярия выходит», — привела примерную калькуляцию Анна.

Подготовка младшего ребенка к детскому саду обойдется в меньшие суммы, но тоже ощутимые для кошелька. «Мы ждем, когда дадут список всего необходимого. Но сейчас это больше, чем когда дочка ходила в детский сад. Теперь нужно вплоть до восковых мелков, карандашей, спонжиков, кисточек и прочих товаров для творчества. В мае мы уже сдавали Br30 на подготовительные тетради. К тому же надо и одежду, пижаму — за лето мальчик подрос», — отметила мама.

Бережное отношение к вещам помогает щадить семейный бюджет. Мама и дочку приучает: пришла из школы, переоделась, а костюм аккуратно сложила. Такой подход уместен, когда есть еще семьи родственников и работает принцип «поносил — передай по наследству».

Когда просто ходить в школу — уже достижение

Маленькая Кристина Боровко довольно известная медийная личность. Во всяком случае, в витебских СМИ. Уже не раз активисты проводили благотворительные акции и мероприятия по сбору средств в помощь смелой девочке, которая вместе со своей хрупкой, но очень сильной духом мамой Натальей борются за полноценную жизнь Кристины при диагнозе ДЦП и сопутствующих проблемах. За плечами немало курсов реабилитации — и поразительный результат. Сегодня девочка хотя и временно в гипсе (была проведена операция в отделениях нейрохирургии и ортопедии, чтобы залечить вывих тазобедренного сустава), но к школе уже готовится.

«Так что двигаемся дальше, все по плану: 1 сентября Крис пойдет в 4 «В» класс в СШ №40 Витебска. Подготовка к школе у нас не бывает одномоментной. В течение года закупаемся всем необходимым, включая средства гигиены, траты не так ощутимы. Например, заканчивая 3-й класс, организовано приобрели книгу по внеклассному чтению по русской литературе за Br10. Еще дневник, рабочие тетради по предметам «Человек и мир» и «ОБЖ», сумму я даже не помню», — рассказала Наталья Боровко.

Она также подсчитала, что нужно, чтобы полностью укомплектовать портфель своей школьницы. К началу учебного года нужны ручки, простые карандаши, стерки, пенал, цветные карандаши, мелки, гуашь не менее 12 цветов, пластилин в комплекте, две тетради по Br4 для математики и языков (а на тетрадях для черновиков карантин позволил сэкономить — они остались с прошлого года). «Кстати, многие вещи обновились благодаря Зубной фее, как я говорю Крис, но шансов рассчитывать на нее осталось только два, остальные зубки поменялись», — шутит мама.

Бережное отношение к вещам позволило сохранить в нормальном состоянии и обложки на книги и тетради — тоже минус в статье расходов. А вот держатели для пальчиков на ручку и карандаш Кристине придется обновить, так как они за три года изрядно износились. Цена вопроса — Br24.

Кроме школы у Кристины дополнительные занятия по музыке, рисованию и лепке. В основном здесь в расход идут школьные принадлежности, дополнительно приобретается только блок для черчения А3 (примерно Br10-12). А для занятий по плаванию надо обновить очки (Br8-10) и гидрокостюм (Br50).

«Что касается одежды для школы, то к нам она переходит от друзей и родственников, докупаем белье и то, чего недостает. По закону Кристина освобождена от оплаты за пользование учебниками, и питание у нее бесплатное, — добавила Наталья. — Как видите, наши сборы к школе не показательные. Зато есть чудесный помощник — наша учительница, которая, будучи мамой школьника младшей школы, все организовывает со знанием дела «.

Не только школа, вся Беларусь — второй дом

Есть и другие категории семей, для которых сторонняя помощь при сборе детей в школу, да и не только в этой ситуации, — почти жизненная необходимость. Марина Серова вместе со своими детьми-близнецами и мамой вынуждена была уехать из родного Славянска, когда там начались военные действия. Уже тогда она была в разводе с мужем, поддержки не было никакой. Бежать в Россию, как делали многие знакомые, не решилась: посчитала, что там устроиться будет сложнее. Выбор пал на Беларусь. «Сначала поехали в Минск, потому что думали, что оформиться в миграционной службе можно только там. Близкие друзья помогли на этом этапе на неделю снять жилье. На работу по специальности быстро устроиться не получилось. Тогда через интернет я познакомилась с могилевчанкой Аней Рыбаковой, чья семья просто приняла нас к себе, пока не устроимся. Так и остались в Могилеве», — вспоминает Марина.

Молодая мама прошла через многие трудности. Целый год ушел на подтверждение различных документов. Чтобы подтвердить диплом провизора, надо было переучиваться на платном. На это и на жилье уходили почти все деньги, которые женщина зарабатывала, трудясь не по специальности. Сбережений практически не было. Перевести пенсию мамы тоже получилось не сразу. Поэтому буквально прокормить семью удавалось лишь благодаря помощи Красного Креста. О том, что туда можно обратиться за помощью, Марине подсказала все та же приютившая ее могилевчанка. «Это был август 2014 года. Нам сразу же дали на детей какую-то сумму денег. Помню, мы накупили огромное количество продуктов — это был такой подарок! Потом появилась система ваучеров, благодаря которой мы были обеспечены продуктами, а заработанное я тратила на учебу», — добавила Марина.

Словом, почти с самого момента переселения Белорусский Красный Крест стал опорой для семьи. Близнецы до сих пор вспоминают сюрприз, который им устроили организаторы конкурса «Нарисуй свою мечту». Дима очень хотел велосипед, а Аня — роликовые коньки. И через какое-то время их мечты сбылись. «Прошлым летом Красный Крест возил моих детей в санаторий — они были в восторге и до сих пор вспоминают то время. Сама бы я не смогла их туда отправить. Большую помощь получили и к 1 сентября. В прошлом году это было Br200. Двоих детей сложновато собрать, хотя я уже и работаю по специальности, даже категорию получила. И бабушка наша получает пенсию. Дети быстро растут, снашивают одежду», — поделилась заботами мама.

В этом году дочке надо менять сарафан, докупить новую блузку, гольфик на смену, сыну — рубашку. И обоим — канцтовары и рабочие тетради по предметам. «Уже понемногу начала готовиться, купила обувь. Туфли на сменку для Ани и ботинки Диме обошлись примерно в Br35-40 за пару, еще кроссовки Анютке за Br32», — рассказала женщина.

Не отказывается Марина и от помощи людей — родительское сообщество вообще очень часто проявляет солидарность и передает вещи, одежду. «У меня растут хорошие, толковые ребята. И я хочу, чтобы они не были обделены в чем-то. Стараюсь сэкономить, покупаю то, что нужно, на акциях, распродажах, но добротное, чтобы у детей были хорошие, качественные вещи. А если вдруг после 1 сентября придет помощь от Красного Креста — она пойдет на куртки. Как раз пора менять», — заключила Марина Серова.

Екатерина КНЯЗЕВА,

БЕЛТА.