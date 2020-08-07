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РК БРСМ провел встречу с коллективами ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» филиал «Несвижское УМГ» и ОАО «Городейский сахарный комбинат»

07.08.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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РК БРСМ провел встречу с коллективами ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» филиал «Несвижское УМГ» и ОАО «Городейский сахарный комбинат»

Во время встречи с коллективом ОАО «Городейский сахарный комбинат»

Молодежь Несвижчины – это инициативные, энергичные молодые люди, занимающие активную позицию в жизни района и нашей страны. Каждая встреча с молодежью – это настоящий праздник. Всегда приятно встречаться с людьми, от которых чувствуешь позитивную отдачу.

Последние недели выдались очень насыщенные. Мы встретились с молодым коллективом ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» филиал «Несвижское УМГ» и ОАО «Городейский сахарный комбинат». В рамках встречи обсудили основные направления деятельности ОО «БРСМ», предстоящие выборы Главы государства Республики Беларусь, вопросы социально-экономического развития района.

Екатерина КОВЕШНИКОВА,

первый секретарь районного комитета ОО «БРСМ».


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Во время встречи с коллективом ОАО «Городейский сахарный комбинат» Молодежь Несвижчины – это инициативные, энергичные молодые люди, занимающие активную позицию
 
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