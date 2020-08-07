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SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

07.08.2020 16:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

7 августа с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США) стартовала ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 10-й по счету партией микроспутников Starlink. Пуск состоялся в 08:12 по минскому времени (01:12 по времени восточного побережья США), об этом информирует ТАСС.

На орбиту будут выведены 57 спутников Starlink, а также на контрактной основе два спутника компании BlackSky.

Сеть Starlink предназначается для обеспечения доступа в интернет пользователям на всей планете. Для этого на околоземной орбите развертывается большое количество спутников весом до 500 кг. Система связи будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет повсеместно, включая малонаселенные и труднодоступные районы.

Фото: RETUERS / Craig Bailey / FLORIDA TODAY 

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7 августа с космодрома на мысе Канаверал (Флорида, США) стартовала ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с 10-й по счету партией микроспутников Starlink. Пуск состоялся в 08:12...
 
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