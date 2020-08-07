Министр иностранных дел Владимир Макей в беседе с журналистами прокомментировал последние события в стране и сделал прогноз, как могут развиваться отношения Беларуси с Европейским союзом и другими странами после президентских выборов, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению главы МИД, через «действия на улицах» невозможно изменить ситуацию в стране. «Я убежден (и вряд ли вы сможете оспорить), что за последние 4-5 лет после того, как начали восстанавливаться отношения с ЕС, другими западными странами, мы достигли большего, чем за предыдущие 16 лет санкций. И сейчас, когда мы реально начали работать над диверсификацией внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности, развитие событий по нежелательному сценарию поставило бы точку на этой сфере. Это никому не нужно, невыгодно», — сказал Владимир Макей.

По его словам, МИД ведет очень тесный, плотный диалог с Европейским союзом. «Конечно, они высказывают свои опасения (по поводу последних событий, связанных с проведением избирательной кампании. — Прим. БЕЛТА), мы — свой официальный взгляд на развитие событий. Я их прошу только об одном: чтобы анализируя ситуацию в Беларуси, они делали выводы на основании объективного анализа и после этого вносили предложения в свои столицы», — подчеркнул он.

Владимир Макей отметил, что некоторые пытаются проводить параллели между тем, что происходит сейчас, и событиями 2010 года. «Заверяю вас, что режим силен, спокоен, и мы уверены, что ситуация будет под контролем. Я понимаю, что после этого будет шквал критики лично в мой адрес и я буду в очередной раз включен в список «врагов прогрессивного человечества», но, тем не менее, — сказал министр. — Если случатся нежелательные события, которые отбросят нас в 2010 год, то третьей оттепели не будет. Восстановление нормальных отношений с другими странами займет намного больше времени, чем после 2010 года».

Глава МИД подчеркнул, что Беларусь заинтересована в сохранении конструктивных отношений с другими странами. «Убежден, что в этом должно быть заинтересовано и общество. Это позволит нам и после выборов намного быстрее двигаться в различных сферах и областях, в совершенствовании законодательства, политической системы», — сказал он.

Владимир Макей также прокомментировал текущие события внутриполитической ситуации в стране, в частности, задержания правоохранительными органами авторов Telegram-каналов. Он обратил внимание, что этими вопросами должны заниматься компетентные органы. По его словам, есть сведения, которые позволяют утверждать, что многие события не могли возникнуть спонтанно, они были организованы. Значительную роль в подогревании обстановки сыграли фейки, которых стало значительно больше в последнее время. «Огромное количество фейков, о чем вчера говорил и Президент, служит основанием потом для выхода людей на улицы, — сказал, обращаясь к журналистам, министр. — Некоторые ваши коллеги из независимых СМИ, Telegram-каналов неофициально, стыдливо нам говорят, что им предлагают определенные суммы за то, чтобы они разместили информацию соответствующего содержания о соответствующих персонах. Не буду называть фамилий, но они у нас есть».

Глава МИД признался, что порой с интересом читает в Telegram-каналах подобные «секретные новости» про самого себя. На один из последних фейков пришлось официально реагировать со стороны МИД. Речь об информации про якобы имеющийся вклад на имя одного из сыновей Президента в швейцарском банке. «Банк уже опроверг, но мы все равно официально запросили швейцарскую сторону, чтобы они нам предоставили эту информацию», — рассказал он.

«Те, кто вбрасывают такую новость, исходят, наверное, из того, что происходит в их странах. Не секрет, что во многих государствах сам процесс нахождения у власти связан с обогащением. Хочу сказать, что в Беларуси такого не было, нет и не будет, пока нынешнее руководство находится у власти», — добавил глава МИД.

Кроме того, министр порекомендовал более аккуратно использовать такого рода понятия, как «политические заключенные», и принимать во внимание информацию правоохранительных органов о противоправных действиях отдельных лиц. «Если были совершены какие-то действия (со стороны правоохранителей. — Прим. БЕЛТА), наверняка на это были веские основания, — сказал он. — Наверняка были взвешены все за и против и было принято соответствующее решение».