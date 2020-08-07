«Калгари» вышел в 1/8 финала Кубка Стэнли

Источник материала: ОНТ

«Калгари» победил «Виннипег» в матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ и вышел в 1/8 финала Кубка Стэнли.

Встреча в Эдмонтоне завершилась со счетом 4:0 в пользу «Калгари». Шайбы забросили Диллон Дюбе, Сэм Беннетт, Шон Монахан и Расмус Андерссон. «Калгари» выиграл серию — 3:1. Напомним, сезон в НХЛ возобновился 1 августа квалификационными играми Кубка Стэнли. Матчи проводятся в Торонто и Эдмонтоне.

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