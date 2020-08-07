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В Минске стартовал чемпионат Беларуси по теннису на колясках
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Второй открытый чемпионат Беларуси по теннису на колясках стартовал на кортах столичной Академии тенниса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие спортсмены из четырех регионов: Минска, Минской области, Витебска и Могилева.
Теннисисты-колясочники соревнуются по круговой системе, победитель определится в воскресенье, 9 августа. В первый день турнира победные очки набрали Андрей Фильчук, Вадим Стрельский, а также его тезка Липинский, у девушек не было равных Алене Бернович и Виктории Сафроновой.
Анастасия Шлепцова, главный тренер и куратор направления теннис на колясках:
Отметим, что в числе участников турнира значатся игроки первой сотни международного рейтинга как в одиночном разряде, так и в парном. В состав национальной команды входят пока 5 спортсменов.
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Новости Беларуси. Второй открытый чемпионат Беларуси по теннису на колясках стартовал на кортах столичной Академии тенниса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В...
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