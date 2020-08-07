ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по теннису на колясках

07.08.2020 17:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Второй открытый чемпионат Беларуси по теннису на колясках стартовал на кортах столичной Академии тенниса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие спортсмены из четырех  регионов: Минска, Минской области, Витебска и Могилева.

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по теннису на колясках

Теннисисты-колясочники соревнуются по круговой системе, победитель определится в воскресенье, 9 августа. В первый день турнира победные очки набрали Андрей Фильчук, Вадим Стрельский, а также его тезка Липинский, у девушек не было равных Алене Бернович и Виктории Сафроновой.

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по теннису на колясках

Анастасия Шлепцова, главный тренер и куратор направления теннис на колясках:
Нам выделили грант, в прошлом году приезжал международный эксперт, он оценивал уровень развития тенниса на коляске, доступность центров и выставил очень высокую оценку. Благодаря этому нам выделили грант на развитие, инвентарь, помогла международная федерация. Поэтому, я думаю, нас будет все больше и больше, если учесть, что у нас есть детская группа малышей, она тоже развивается. Думаю, наши малыши тоже покажут себя на международной арене.

В Минске стартовал чемпионат Беларуси по теннису на колясках

Отметим, что в числе участников турнира значатся игроки первой сотни международного рейтинга как в одиночном разряде, так и в парном. В состав национальной команды входят пока 5 спортсменов.

Люди в материале: Анастасия Шлепцова

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Второй открытый чемпионат Беларуси по теннису на колясках стартовал на кортах столичной Академии тенниса, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Милуоки» обыграл «Майами» в национальной баскетбольной ассоциации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика