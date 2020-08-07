ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мужчина купил 25 одинаковых лотерейных билетов и сорвал 25 джекпотов

07.08.2020 19:16 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мужчина купил 25 одинаковых лотерейных билетов и сорвал 25 джекпотов

Мужчина из штата Вирджиния (США) приобрел 25 одинаковых лотерейных билетов. Как рассказывает ресурс UPI, американец сорвал крупный джекпот.

Рэймонд Харрингтон купил сразу 25 билетов лотереи Pick 4. Каждый билет стоил мужчине $1. Игрок вспоминает, что чувствовал необходимость «сыграть 25 раз».

17 июля состоялся розыгрыш. Комбинация чисел 4-6-4-0 принесла американцу победу. Харрингтон сорвал 25 джекпотов по $5 тысяч. Общий выигрыш составил $125 тысяч.

Полученные деньги Рэймонд направит на образование сыновей.

Фото: UPI / Virginia Lottery

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина из штата Вирджиния (США) приобрел 25 одинаковых лотерейных билетов. Как рассказывает ресурс UPI, американец сорвал крупный джекпот. Рэймонд Харрингтон купил...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Перед выборами пенсии выдали». Что происходило у обменников и отделений банков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика