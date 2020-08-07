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Мужчина купил 25 одинаковых лотерейных билетов и сорвал 25 джекпотов
Источник материала: ОНТ
Мужчина из штата Вирджиния (США) приобрел 25 одинаковых лотерейных билетов. Как
Рэймонд Харрингтон купил сразу 25 билетов лотереи Pick 4. Каждый билет стоил мужчине $1. Игрок вспоминает, что чувствовал необходимость «сыграть 25 раз».
17 июля состоялся розыгрыш. Комбинация чисел 4-6-4-0 принесла американцу победу. Харрингтон сорвал 25 джекпотов по $5 тысяч. Общий выигрыш составил $125 тысяч.
Полученные деньги Рэймонд направит на образование сыновей.
Фото: UPI / Virginia Lottery
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Мужчина из штата Вирджиния (США) приобрел 25 одинаковых лотерейных билетов. Как рассказывает ресурс UPI, американец сорвал крупный джекпот. Рэймонд Харрингтон купил...
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