Источник материала: Новости Волковыска

Бывший претендент в кандидаты на пост президента Беларуси Валерий Цепкало анонсировал создание «доски позора», куда занесут тех членов избирательных комиссий, которые будут участвовать в возможной фальсификации грядущих президентских выборов 9 августа.

Политик сообщил, что работа в этом направлении уже начата.

«Будем выкладывать их биографии, будем выкладывать все данные, которые сейчас накапливаем и собираем, про этих людей, про их участие в фальсификациях. Здесь главное – работать с Евросоюзом, чтобы ни они, ни члены их семей не могли въезжать в страны Евросоюза. Этот список будет подаваться во все страны Шенгена, чтобы решения принимались индивидуально на уровне стран – давать визу или нет», – пояснил Валерий Цепкало в интервью украинскому изданию «Новое Время».

Соответствующая «доска» будет размещена на специальном сайте, объяснил оппозиционер.

Сам экс-кандидат в президенты сейчас находится в Варшаве, куда перебрался из Киева. До этого он находился в Российской Федерации.