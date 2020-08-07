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В Индии самолет выкатился за пределы взлетной полосы и развалился на части

07.08.2020 20:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Индии самолет выкатился за пределы взлетной полосы и развалился на части

Пассажирский самолет авиакомпании Air India во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом передает агентство ANI на своей странице в Twitter.

Самолет предположительно прилетел из Дубая. Во время посадки самолет вынесло за пределы полосы. На месте аварии работают спасатели и бригады «скорой».

В результате жесткой посадки кабина пилотов и передняя часть воздушного судна полностью разрушены. На фотографиях с места событий видно, что самолет разломало на две части.

Трагедия произошла в пятницу, 7 августа, в индийском городе Кожикоде (штат Керала).

По данным индийских СМИ, погибло три человека, более 50 пострадали.

По разным данным СМИ, на борту находилось от 170 до 194 человек. Трагедия произошла при сильном дожде. Оставшихся в живых пассажиров спешно эвакуировали.

В связи с происшедшим главный министр Индии приказал всем спасателям и чиновникам срочно принять все необходимые меры для спасения людей.


 


Фото очевидца

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Пассажирский самолет авиакомпании Air India во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом передает агентство ANI на своей странице в Twitter....
 
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