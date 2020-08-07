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Суд в Лунинце приговорил рыбаков-браконьеров к двум годам колонии

07.08.2020 20:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Суд в Лунинце приговорил рыбаков-браконьеров к двум годам колонии

Суд Лунинецкого района вынес приговор по делу о незаконной добыче рыбы. Об этом информирует пресс-служба Брестского областного суда.

В мае трое безработных мужчин из Столинского района попались с незаконным уловом. Они рыбачили запрещенным способом в запретные для ловли сроки. Браконьеры выловили сто особей рыбы, используя сети и маломерную лодку. Их действиями причинен ущерб в 32,6 тысяч рублей.

Суд признал мужчин виновными в незаконной добыче рыбы, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере. Каждому из браконьеров назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в колонии общего режима. Также обвиняемые обязаны уплатить штраф в размере 60 базовых величин каждый.

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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Суд Лунинецкого района вынес приговор по делу о незаконной добыче рыбы. Об этом информирует пресс-служба Брестского областного суда. В мае трое безработных мужчин...
 
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