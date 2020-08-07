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Кристина Асмус призналась в многолетнем обмане

07.08.2020 20:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кристина Асмус призналась в многолетнем обмане

Знаменитая и многими любимая актриса Кристина Асмус призналась на своей странице в Instagram в обмане.

Она выложила свое фото, где она в кресле ест фрукты, а в подписи рассказала давний случай, из-за которого, по ее словам, она до сих пор испытывает жуткий стыд.

Дело в том, что когда ей было 12 лет, она принимала участие в конкурсе по рисованию в летнем лагере – нужно было нарисовать свой портрет. Ей очень хотелось победить, но она не умела рисовать. И тогда одна девочка предложила нарисовать рисунок за нее. Кристина согласилась. Позже этот рисунок победил на конкурсе. Однако Асмус не призналась, что это не ее работа.

Фанаты активно подключились к решению проблемы. Кто-то даже предложил найти ту девочку и «подарить ей миллион». По мнению других, простого извинения перед девушкой, нарисовавшей рисунок, будет достаточно.



Фото: Instagram Кристины Асмус  

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Знаменитая и многими любимая актриса Кристина Асмус призналась на своей странице в Instagram в обмане. Она выложила свое фото, где она в кресле ест фрукты, а в подписи...
 
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