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Стал известен календарь КХЛ сезона-2020/21

07.08.2020 20:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Опубликовано расписание матчей матчей КХЛ в этом сезоне. Каждый из 23 клубов КХЛ проведет 60 матчей.


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Два раза все клубы сыграют между собой (это 44 матча), плюс 8−10 матчей — с командами своего дивизиона и еще 6−8 игр — с командами соседнего дивизиона своей конференции.

Минское «Динамо» начинает чемпионат 3 сентября встречей с «Йокеритом» на «Минск-Арене». Завершает «регулярку» матчем с питерским СКА 27 февраля. Полное расписание матчей минской команды можно посмотреть тут.

 
Теги: Минск
 
 
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Для «Динамо» сезон начнется четырьмя домашними матчами.
 
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