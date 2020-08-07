Стал известен календарь КХЛ сезона-2020/21

Источник материала: Tut.by

Опубликовано расписание матчей матчей КХЛ в этом сезоне. Каждый из 23 клубов КХЛ проведет 60 матчей.



Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Два раза все клубы сыграют между собой (это 44 матча), плюс 8−10 матчей — с командами своего дивизиона и еще 6−8 игр — с командами соседнего дивизиона своей конференции.

Минское «Динамо» начинает чемпионат 3 сентября встречей с «Йокеритом» на «Минск-Арене». Завершает «регулярку» матчем с питерским СКА 27 февраля. Полное расписание матчей минской команды можно посмотреть тут .