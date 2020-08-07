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Уборочная-2020: семейный экипаж Макаренко из агрокомбината «Заря» намолотил свою первую тысячу тонн зерна
Источник материала: ОНТ
Уже три региона страны перешли миллионный рубеж по намолоту зерна – это Брестская, Минская и Гродненская области, сообщает Минсельхозпрод. А вес республиканского каравая уверенно приближается к 5 млн.
В некоторых южных районах Беларуси уборка близится к завершению. А на востоке – в Могилевской области убрано более 40% площадей.
Осенью в Приднепровском крае посеяли больше озимых зерновых и сейчас эта культура дает хороший урожай - 38 центнеров с гектара. Хозяйства соревнуются в скорости, а комбайнеры ставят рекорды. Семейный экипаж Макаренко из агрокомбината «Заря» намолотил свою первую тысячу тонн зерна. Дмитрий - учитель физкультуры, Ольга - библиотекарь. Свой отпуск супруги решили провести на поле. Дмитрий - опытный комбайнер, в хлеборобы записался еще в 13 лет, а вот для Ольги нынешняя уборочная - первая в жизни.
В этом году «Заря» расширила свои угодья на 600 гектаров. Нужно обеспечить зерном молочно-товарные фермы, свинокомплекс и птицефабрику. Пока с одного гектара хлеборобы собирают 60 центнеров яровых, от озимых культур ждут большей урожайности. По темпу в регионе лидируют южные районы: в закромах Кировского, Глусского и Быховского больше половины выращенного зерна. Самая высокая урожайность - в Шкловском районе. При благоприятной погоде хлеб с полей в Могилевской области уберут за следующую неделю.
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Уборочная-2020: семейный экипаж Макаренко из агрокомбината «Заря» намолотил свою первую тысячу тонн зерна
Уже три региона страны перешли миллионный рубеж по намолоту зерна – это Брестская, Минская и Гродненская области, сообщает Минсельхозпрод. А вес республиканского...
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