Уборочная-2020: семейный экипаж Макаренко из агрокомбината «Заря» намолотил свою первую тысячу тонн зерна

Источник материала: ОНТ

Уже три региона страны перешли миллионный рубеж по намолоту зерна – это Брестская, Минская и Гродненская области, сообщает Минсельхозпрод. А вес республиканского каравая уверенно приближается к 5 млн.

В некоторых южных районах Беларуси уборка близится к завершению. А на востоке – в Могилевской области убрано более 40% площадей.

Осенью в Приднепровском крае посеяли больше озимых зерновых и сейчас эта культура дает хороший урожай - 38 центнеров с гектара. Хозяйства соревнуются в скорости, а комбайнеры ставят рекорды. Семейный экипаж Макаренко из агрокомбината «Заря» намолотил свою первую тысячу тонн зерна. Дмитрий - учитель физкультуры, Ольга - библиотекарь. Свой отпуск супруги решили провести на поле. Дмитрий - опытный комбайнер, в хлеборобы записался еще в 13 лет, а вот для Ольги нынешняя уборочная - первая в жизни.

Ольга Макаренко, комбайнер агрокомбината «Заря»: «Поля у нас красивые, вокруг много зверей, которые выходят в поле даже неожиданно. Пару дней назад выходили и косули, и лоси, вокруг много аистов кружат. Природа у нас очень замечательная».

Дмитрий Макаренко, старший комбайнер агрокомбината «Заря»: «Урожайность хорошая - не хуже, чем в прошлом году, а может даже и лучше по созреванию зерна: как оно созрело, как оно готово. Ну и по намолоту, с учетом прошлого года не меньше намолачиваем».

В этом году «Заря» расширила свои угодья на 600 гектаров. Нужно обеспечить зерном молочно-товарные фермы, свинокомплекс и птицефабрику. Пока с одного гектара хлеборобы собирают 60 центнеров яровых, от озимых культур ждут большей урожайности. По темпу в регионе лидируют южные районы: в закромах Кировского, Глусского и Быховского больше половины выращенного зерна. Самая высокая урожайность - в Шкловском районе. При благоприятной погоде хлеб с полей в Могилевской области уберут за следующую неделю.

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