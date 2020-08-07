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«Важно жить в стабильной стране». Что говорят белорусы, которые пришли на досрочное голосование

07.08.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Важно жить в стабильной стране». Что говорят белорусы, которые пришли на досрочное голосование

Более полутора миллионов человек уже сделали свой выбор. По данным Центризбиркома, по итогам трех дней явка избирателей составила более 22 %.

Среди тех, кто уже воспользовался своим электоральным правом, люди всех возрастов и совершенно разных профессиональных интересов.

«Важно жить в стабильной стране». Что говорят белорусы, которые пришли на досрочное голосование

Активнее всего голосуют жители Гомельской области. Своим правом сделать выбор досрочно воспользовались более 30 % избирателей, внесенных в списки. Высокая явка также в Могилевском регионе – там проголосовали свыше 26 %. В целом по областям явка избирателей к 7 августа превысила 20 %. В Минске свой выбор сделали почти 19 %.

Как сложился четвертый день досрочного голосования – в материале Камиллы Шах.

«Важно жить в стабильной стране». Что говорят белорусы, которые пришли на досрочное голосование

Своим электоральным правом уже воспользовались люди всех возрастов и совершенно разных профессиональных интересов. На участки спешат те, кто в воскресенье загружен работой, уезжает из города или просто давно определился с выбором.

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«Важно жить в стабильной стране». Что говорят белорусы, которые пришли на досрочное голосование

Екатерина Алдашенкова, жительница Могилева:
Для меня важно жить в стабильной стране, чтобы мой ребенок посещал детский сад, школу в дальнейшем, чтобы медицинское обслуживание было на хорошем уровне, что немаловажно.

Проголосовал досрочно и олимпийский чемпион по гандболу Александр Каршакевич (читайте здесь).

«Важно жить в стабильной стране». Что говорят белорусы, которые пришли на досрочное голосование

8 августа – последний день досрочного голосования. Участки, как и прежде, будут работать с 10:00 до 14:00, и с 16:00 до 19:00 вечера.

«Важно жить в стабильной стране». Что говорят белорусы, которые пришли на досрочное голосование

А вот проголосовать на дому досрочно нельзя. Это возможно сделать только в основной день выборов, оставив заявку на участке до 18 часов.

Люди в материале: Камилла Шах, Екатерина Алдашенкова, Игорь Сергеенко, Иван Крупко, Игорь Карпенко, Александр Каршакевич, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Продолжается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более полутора миллионов...
 
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