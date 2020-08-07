Субкомпактный кроссовер Kia Sonet представлен официально

Источник материала: Tut.by

Представленный в феврале этого года концепт Kia Sonet превратился в серийную модель — неделю назад корейцы подразнили общественность набором дизайнерских эскизов , а теперь целиком рассекретили машину.





Над внешним обликом Sonet работала команда дизайнеров под началом Карима Хабиба, старшего вице-президента и главы центра Kia Global Design, который до этого работал на BMW и Infiniti. Причем на снимках изображена самая «боевитая» версия GT-Line со светодиодной головной оптикой, элементом диффузора сзади, 16-дюймовыми колесными дисками, контрастной красной прострочкой и рулем с приплюснутым ободом в интерьере.









Из особенностей салона молодежного кроссовера — объединенные в единый элемент 4,2-дюймовый дисплей цифровой приборной панели и тачскрин диагональю 10,25 дюйма для мультимедиасистемы. Оснащение модели будет включать до шести подушек безопасности, а самые богатые версии помимо всего прочего получат аудиосистему Bose Premium с шестью динамиками и сабвуфером, беспроводную зарядку для смартфонов, дистанционный запуск двигателя и несколько режимов работы силовой установки.





Платформу Sonet разделит с показанным в прошлом году Hyundai Venue — то есть новинка Kia окажется кроссовером длиной менее 4 м (точные параметры компания пока не раскрывает) и с безальтернативным передним приводом. В Индии Sonet предложат с 1,2-литровой атмосферной «четверкой» семейства Smartstream, трехцилиндровым литровым турбомотором T-GDi и дизелем 1.5 CRDi. Выбор коробок передач также широкий — 5- или 6-ступенчатая «механика», 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями и трансмиссия iMT без механической связи педали со сцеплением.





Первое время Sonet будет доступен только в Индии — производство новинки наладят на заводе Kia в штате Андхра-Прадеш. На местном рынке продажи начнутся уже осенью, а стартовая стоимость, по предварительной информации, составит около 8600 долларов в пересчете. Вслед за Индией Kia намерена вывести новинку и на рынки других стран.