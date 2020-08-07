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В Минске в результате ДТП перевернулся автомобиль с двумя детьми

08.08.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На улице Шугаева в Минске 34-летняя женщина на Volkswagen врезалась в припаркованный автомобиль и опрокинулась, сообщает ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


По информации ГАИ, 34-летняя водитель Volkswagen двигалась по улице Шугаева со стороны Парка камней в направлении улицы Руссиянова. В какой-то момент она не справилась с управлением и вблизи дома номер 17 на улице Шугаева совершила наезд на припаркованный по ходу движения автомобиль Citroen. В результате столкновения Volkswagen опрокинулся.

В машине в это время находилось двое детей — 4 лет и 11 месяцев. Малыши были в детских креслах. Водителя с детьми доставили в учреждение здравоохранения для медицинского осмотра. По словам водителя, она находилась в утомленном состоянии.

 
Теги: Минск
 
 
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На улице Шугаева в Минске в результате ДТП перевернулся автомобиль, в котором находилось двое детей.
 
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