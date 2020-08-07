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«Мы не боимся силовых структур»: Тихановская, Цепкало и Колесникова записали своё послание беларусам

08.08.2020 06:50 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Объединенный штаб в лице Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой записал собственное послание беларускому народу.

 
 
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Объединенный штаб в лице Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой записал собственное послание беларускому народу.
 
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