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«Мы не боимся силовых структур»: Тихановская, Цепкало и Колесникова записали своё послание беларусам
Источник материала: KYKY>
Объединенный штаб в лице Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой записал собственное послание беларускому народу.
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«Мы не боимся силовых структур»: Тихановская, Цепкало и Колесникова записали своё послание беларусам
Объединенный штаб в лице Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой записал собственное послание беларускому народу.
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