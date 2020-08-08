Как рассчитать идеальный вес. Три научно обоснованных метода

Источник материала: Tut.by

Обеспокоенность своим весом — одна из примет времени. Style.rbc.ru разобрался, чем грозит избыточная масса тела и какими методиками пользуются при подсчете веса.

Наоми Вульф в книге «Миф о красоте» прослеживает изменение идеала женской фигуры на протяжении времени и констатирует, в общем-то, очевидный факт: молодость (а чаще даже юность) и стройность, переходящая в худобу, обычно подаются как более привлекательные качества. Недавние подвижки, связанные с бодипозитивным движением и борьбой с эйджизмом, хороши для эффектных рекламных кампаний, но далеки от того, чтобы проникнуть в массовое сознание.

Если судить по рекламе спортивных клубов и салонов красоты, предлагающих массаж и другие процедуры для тела, скинуть лишних пару-тройку-пятерку килограммов — безусловное благо для каждого. Потому что у каждого эти лишние килограммы найдутся.

В «Мифе о красоте» это описывается как «решение в один стоун», то есть в 6,35 кг. Именно столько хочет сбросить большинство женщин. Этот стоун мешает женщинам получать удовольствие от жизни, заставляет испытывать чувство вины и стыда. И еще он не имеет никакого отношения к объективной оценке своего тела. Процесс принятия себя требует вдумчивой работы, но начать можно с тех данных, которые нам известны о весе.

Как рассчитывается вес в зависимости от роста

Самый простой и популярный способ — подсчет индекса массы тела (ИМТ). Это отношение веса в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2). Произвести расчет можно по таблице, например, Национального института сердца, легких и крови при Национальном институте здоровья США. Правда, нужно будет перевести метры в дюймы, а килограммы в фунты. Удобный калькулятор с метрической системой есть на сайте самого института. Нормальным весом считаются значения в пределах 18,5–24,9. Более низкие показатели говорят о недостатке веса, более высокие — об избыточном весе или ожирении.





Индекс массы тела неидеален. Кажется, что все просто, но ИМТ не учитывает соотношение мышечной и жировой ткани, плотность костей, а также возраст и пол, поэтому не может быть абсолютно точным показателем. У молодого спортсмена он будет выше как раз за счет мышц и более плотных костей, а у пожилого человека даже при не очень высоких показателях может присутствовать избыточная жировая масса.

Как отметила Наоми Парелли из университета RUSH в разговоре с Health Line, с возрастом мышечная масса уменьшается, а жировая, наоборот, увеличивается. Также надо учитывать, что у женщин обычно масса жировой ткани больше, чем у мужчин. Последние могут быть тяжелее именно за счет мышц. Для детей разных возрастных групп ИМТ нужно рассчитывать по другим таблицам, их можно найти на сайте ВОЗ.

Распределение жировой ткани влияет на вес

Еще один способ отследить образование избыточного количества жировой ткани — измерить обхват талии. Даже при невысоких значениях ИМТ этот показатель может говорить о наличии (или отсутствии) висцерального ожирения — отложения жировой ткани вокруг внутренних органов. В норме обхват талии у женщин должен быть не больше 80-88 см, а у мужчин не больше 90-102 см (данные отличаются у разных организаций). Еще один показатель, который используется для оценки рисков, связанных с избыточной массой тела и ожирением, — соотношение обхвата талии и бедер. По мнению ВОЗ, у женщин он не должен быть больше 0,85, а у мужчин — не больше 0,9. Ни один из этих методов (ИМТ, окружность талии, соотношение обхвата талии и бедер) не может считаться исчерпывающим. Но если по всем показателям у вас норма, то говорить о лишнем весе вряд ли разумно.





Чем грозит избыточная масса тела

Высокий ИМТ увеличивает риск целого ряда неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, диабета, некоторых видов рака. Если индекс массы тела показывает избыточный вес (от 25 до 29), главная рекомендация — не набирать больше при условии, что у человека нет других факторов риска. Среди них повышенное давление, высокий уровень «плохого» холестерина и низкий «хорошего», высокий уровень сахара, малоподвижный образ жизни, курение и другие. Если присутствуют хотя бы два дополнительных фактора, даже небольшое снижение веса принесет ощутимую пользу.

Другие методики подсчета веса

Существуют и другие системы расчета нормы веса. Есть сайты с различными калькуляторами и таблицами, которые рассчитывают вес по формулам Брока, Егорова-Левитского, Лоренца и других. В большинстве случаев вы получите близкую к ИМТ оценку, иногда она будет с ним расходиться, но не слишком. Но прежде чем начать это увлекательное путешествие, стоит задать себе вопрос "зачем". ИМТ при всех его недостатках, описанных выше, используется как инструмент для диагностики рисков, а, например, «мечта Лоренца» — нет. Если вы захотите пройти тест, ознакомиться и применить на практике рекомендации ВОЗ или проконсультироваться с врачом, вам будет нужен именно ИМТ.