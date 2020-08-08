Полезно ли спать без белья? Гинеколог и уролог отвечают на простой вопрос

Источник материала: Tut.by

Как полезнее спать: в белье или голышом? Врачи отвечают на « Простой вопрос » с точки зрения мужского и женского интимного здоровья.



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Что об этом говорит гинеколог

Врач-гинеколог первой категории медцентра «Конфиденс» Яна Голуб объясняет, что сон без белья — это в первую очередь возможность избежать избыточной потливости и излишнего трения, пережиманий в интимной зоне.

— Ночь — это хорошее время для отдыха всего организма, и интимной зоны тоже. Привычка спать без белья может стать профилактикой нарушений микрофлоры у женщин. Из-за тесного белья нарушается доступ кислорода к интимной зоне, может сохраняться влага из-за потоотделения, а значит, среда становится благоприятной для развития грибковых заболеваний. Поэтому не надевать на ночь белье полезно женщинам, которые часто обращаются к гинекологу из-за бактериального вагиноза, молочницы, а также тем, кто регулярно носит кружевное или синтетическое белье.

Спать голышом при этом необязательно: можно выбрать сорочку из натуральных материалов или свободную пижаму, добавляет доктор.

— Чего точно не стоит делать, так это спать в синтетическом белье, а также в кружеве и в стрингах, из-за которых условно патогенная микрофлора анальной области может попадать на вульву. Не надо забывать и про молочные железы: грудь должна «отдыхать» от бюстгальтера. Поэтому, выбирая ночную сорочку, нужно посмотреть, чтобы не было косточек, плотных чашечек.

Что советует уролог

Врач уролог-андролог центра «МедАвеню» Антон Главинский напоминает, что любая одежда влияет на циркуляцию крови — нижнее белье не исключение. Поэтому мужчинам полезно давать телу возможность «отдохнуть» от белья ночью.

— Во-первых, в трусах есть резинка, которая давит на низ живота. Во-вторых, белье создает дополнительный барьер для циркуляции воздуха в зоне гениталий, а для качественного сна важно, чтобы тело не перегревалось. Во сне нет резких движений, нет риска перекручивания яичка, нет натяжения семенных канатиков — и нет смысла создавать дополнительные преграды для отдыха.