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СК: установлены 17 подозреваемых по делу о нарушении общественного порядка в Минске

08.08.2020 13:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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По делу о нарушении общественного порядка 14 июля в Минске установлены 17 подозреваемых, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок в Минске и совмещенных с неповиновением законным требованиям сотрудников милиции.

Следователи изучили видеозаписи и обнаружили неоднократное применение насилия в отношении сотрудников ОМОН. 17 граждан признаны подозреваемыми, 12 из них в тот день применяли насилие в отношении сотрудников ОМОН. 10 мужчин заключили под стражу, восьми из них предъявили обвинение.

Большинство из них признали вину.. Некоторые сами захотели извиниться перед милиционерами.

Также следователи допросили сотни задержанных за участие в несанкционированном массовом мероприятии в Минске 14 июля людей. Большинство из них – молодые люди до 30 лет, они были уверены, что их личности из-за массовости не установят, а действия будут безнаказанны.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото из материалов уголовного дела СК

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Теги: Минск
 
 
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По делу о нарушении общественного порядка 14 июля в Минске установлены 17 подозреваемых, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Екатерина...
 
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