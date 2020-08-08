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Генпрокурор Конюк призвал белорусов не участвовать в несанкционированных акциях
Источник материала: ОНТ
Участие в несанкционированных акциях протеста незаконно и может повлечь административную и уголовно-правовую ответственность. С таким заявлением выступил генеральный прокурор Александр Конюк,
В частности, генеральный прокурор обратился к гражданам Беларуси с призывом отказаться от участия в несанкционированных мероприятиях.
Фото: БЕЛТА
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Участие в несанкционированных акциях протеста незаконно и может повлечь административную и уголовно-правовую ответственность. С таким заявлением выступил...
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