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Генпрокурор Конюк призвал белорусов не участвовать в несанкционированных акциях

08.08.2020 15:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генпрокурор Конюк призвал белорусов не участвовать в несанкционированных акциях

Участие в несанкционированных акциях протеста незаконно и может повлечь административную и уголовно-правовую ответственность. С таким заявлением выступил генеральный прокурор Александр Конюк, передает БЕЛТА.

В частности, генеральный прокурор обратился к гражданам Беларуси с призывом отказаться от участия в несанкционированных мероприятиях.

Фото: БЕЛТА

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Участие в несанкционированных акциях протеста незаконно и может повлечь административную и уголовно-правовую ответственность. С таким заявлением выступил...
 
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