Генпрокурор Конюк призвал белорусов не участвовать в несанкционированных акциях

Источник материала: ОНТ

Участие в несанкционированных акциях протеста незаконно и может повлечь административную и уголовно-правовую ответственность. С таким заявлением выступил генеральный прокурор Александр Конюк, передает БЕЛТА.

В частности, генеральный прокурор обратился к гражданам Беларуси с призывом отказаться от участия в несанкционированных мероприятиях.

Фото: БЕЛТА

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