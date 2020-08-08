Надевшая мини-платье депутат вызвала возмущение корейцев

Источник материала: ОНТ

Рю Хочжон, депутат парламента Южной Кореи, пришла на пленарное заседание в мини-платье. Этим женщина вызвала критику соотечественников. Люди спорят о том, как должны одеваться законодатели страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на YonHap.

Как только снимки Хочжон попали в Сеть, интернет-пользователи начали критиковать женщину.

Люди возмущаются, что депутат выглядит как официантка в баре. Некоторые с негодованием отметили, что скоро депутаты будут ходить на работу в бикини.

Рю Хочжон в свои 27 лет стала самым молодым депутатом Национального собрания Южной Кореи. Женщина объяснила необычный выбор наряда стремлением изменить традицию одеваться исключительно строго.

Фото: AP Photo / Ahn Young-joon

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