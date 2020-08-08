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Уборочная-2020: экипаж «двухтысячников» появился в Витебской области

08.08.2020 16:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уборочная-2020: экипаж «двухтысячников» появился в Витебской области

В самой северной - Витебской – области появился экипаж «двухтысячников».

Поздравления принимала очень молодая команда: комбайнеру 28 лет, помощнику – 24. Экипаж по намолоту опередил многих более опытных коллег. В сельхозпредприятии «Заозерье» ставку сделали на гибридную рожь, она занимает треть зерновых.

Валерий Нерозя, начальник управления земледелия, растениеводства и кормопроизводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома: «Лидеры по темпу уборки Поставский, Миорский и Чашникский районы. Где убрано уже около 40%. По валовому сбору лидером является Оршанский район, 50 тыс. тонн зерна намолочено и средняя урожайность более 44 центнера».

На полях области сейчас работает более 1000 комбайнов. Север страны позже остальных массово включился в работу, за сутки убирают около 5% площадей. Если в цифрах: сегодня в Беларуси собрано больше 5 млн тонн зерна. Лидирует Минская область, за ней с небольшим отставанием Брестская. Завершает список  Витебский регион.

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В самой северной - Витебской – области появился экипаж «двухтысячников». Поздравления принимала очень молодая команда: комбайнеру 28 лет, помощнику – 24. Экипаж по...
 
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