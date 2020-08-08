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Уборочная-2020: экипаж «двухтысячников» появился в Витебской области
Источник материала: ОНТ
В самой северной - Витебской – области появился экипаж «двухтысячников».
Поздравления принимала очень молодая команда: комбайнеру 28 лет, помощнику – 24. Экипаж по намолоту опередил многих более опытных коллег. В сельхозпредприятии «Заозерье» ставку сделали на гибридную рожь, она занимает треть зерновых.
На полях области сейчас работает более 1000 комбайнов. Север страны позже остальных массово включился в работу, за сутки убирают около 5% площадей. Если в цифрах: сегодня в Беларуси собрано больше 5 млн тонн зерна. Лидирует Минская область, за ней с небольшим отставанием Брестская. Завершает список Витебский регион.
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В самой северной - Витебской – области появился экипаж «двухтысячников». Поздравления принимала очень молодая команда: комбайнеру 28 лет, помощнику – 24. Экипаж по...
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