Источник материала: Виртуальный Брест

А знаете ли вы, что почти сто лет назад в здании по ул.Свердлова находился самый большой в Бресте на то время зрительный зал?







Речь идет о театре Сарвера, который в польский период был на слуху почти у каждого горожанина и мог вместить почти 500 (!) человек.







Сегодня здесь находится 2-ой учебный корпус Брестского государственного торгово-технологического колледжа и кафе "Родник".









