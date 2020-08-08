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Сто лет назад в здании по ул. Свердлова находился самый большой в Бресте на то время зрительный зал
08.08.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
А знаете ли вы, что почти сто лет назад в здании по ул.Свердлова находился самый большой в Бресте на то время зрительный зал?
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А знаете ли вы, что почти сто лет назад в здании по ул.Свердлова находился самый большой в Бресте на то время зрительный зал? Речь идет о театре Сарвера, который в...
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