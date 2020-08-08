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Сто лет назад в здании по ул. Свердлова находился самый большой в Бресте на то время зрительный зал

08.08.2020 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

А знаете ли вы, что почти сто лет назад в здании по ул.Свердлова находился самый большой в Бресте на то время зрительный зал?

Сто лет назад в здании по ул. Свердлова находился самый большой в Бресте на то время зрительный зал


Речь идет о театре Сарвера, который в польский период был на слуху почти у каждого горожанина и мог вместить почти 500 (!) человек.

Сто лет назад в здании по ул. Свердлова находился самый большой в Бресте на то время зрительный зал


Сегодня здесь находится 2-ой учебный корпус Брестского государственного торгово-технологического колледжа и кафе "Родник".

Сто лет назад в здании по ул. Свердлова находился самый большой в Бресте на то время зрительный зал
 Сто лет назад в здании по ул. Свердлова находился самый большой в Бресте на то время зрительный зал

Сто лет назад в здании по ул. Свердлова находился самый большой в Бресте на то время зрительный зал

 
Теги: Брест
 
 
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